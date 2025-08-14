الرئيس الفلسطيني يطالب الفصائل بتسليم السلاح!

وشدد عباس على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من ، وبدء عملية الإعمار، وإجراء انتخابات عامة خلال عام واحد، إلى جانب تحقيق تهدئة شاملة في الضفة ووقف الاستيطان ومحاولات الضم، ووقف اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، وحماية الأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية.

كما طالب بتحقيق وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لوقف "حرب التجويع"، والإفراج عن المحتجزين، وتمكين دولة فلسطين من تولي مسؤولياتها المدنية والأمنية كاملة في غزة.