الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

"لا نريد دولة مسلّحة" تصريح جديد للرئيس الفلسطيني

2025-08-15 | 01:57
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
&quot;لا نريد دولة مسلّحة&quot; تصريح جديد للرئيس الفلسطيني
"لا نريد دولة مسلّحة" تصريح جديد للرئيس الفلسطيني

دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، جميع الفصائل الفلسطينية إلى تسليم سلاحها للسلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكداً أن "لا نريد دولة مسلّحة"، ومشدداً على ضرورة أن يسود "نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد" تحت مظلة السلطة الشرعية.

وجاءت تصريحات عباس خلال استقباله نائب وزير الخارجية الياباني البرلماني ماتسوموتو هيساشي، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، حيث ركّز على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لوقف ما وصفه بـ"حرب التجويع" التي يتعرض لها السكان.
 
وطالب الرئيس الفلسطيني بالإفراج عن جميع الأسرى، وانسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين كامل مسؤولياتها المدنية والأمنية في القطاع. وأشار إلى أهمية إطلاق عملية إعادة إعمار غزة بشكل عاجل، تمهيداً لإجراء انتخابات عامة خلال عام واحد، بما يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية، كخطوة نحو استعادة الوحدة الوطنية وترتيب البيت الداخلي.
مقالات ذات صلة
"لا نريد دولة مسلّحة" تصريح جديد للرئيس الفلسطيني

عربي و دولي

الجديد

غزة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
وزير الخارجية الإيراني: حزب الله مستقل يتخذ قراراته بنفسه ولا نية لدينا بالتدخل في شؤون لبنان

اقرأ ايضا في عربي و دولي

ترامب يدعو إسرائيل لهذا الأمر
15:32

ترامب يدعو إسرائيل لهذا الأمر

دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، إلى السماح للصحفيين الأجانب بدخول قطاع غزة للاطلاع على الأوضاع الإنسانية. وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي إنه يؤيد دخولهم رغم المخاطر، مؤكداً رغبته في متابعة الجهود الإنسانية هناك.

15:32

ترامب يدعو إسرائيل لهذا الأمر

دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، إلى السماح للصحفيين الأجانب بدخول قطاع غزة للاطلاع على الأوضاع الإنسانية. وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي إنه يؤيد دخولهم رغم المخاطر، مؤكداً رغبته في متابعة الجهود الإنسانية هناك.

لاريجاني يخطئ بتاريخ بيروت.. غلطة أم رسالة؟
15:15

لاريجاني يخطئ بتاريخ بيروت.. غلطة أم رسالة؟

تصريح الأمين العام الجديد لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني من عين التينة أثار جدلاً واسعاً... فهل هي غلطة أم رسالة؟

شاهد التقرير:

15:15

لاريجاني يخطئ بتاريخ بيروت.. غلطة أم رسالة؟

تصريح الأمين العام الجديد لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني من عين التينة أثار جدلاً واسعاً... فهل هي غلطة أم رسالة؟

شاهد التقرير:

يحدث الآن

اخترنا لك
وزير الخارجية الإيراني: حزب الله مستقل يتخذ قراراته بنفسه ولا نية لدينا بالتدخل في شؤون لبنان
15:53
ترامب يدعو إسرائيل لهذا الأمر
15:32
لاريجاني يخطئ بتاريخ بيروت.. غلطة أم رسالة؟
15:15
إسرائيل الكبرى تشمل مواقع لبنانية.. مخطط خطير يظهر إلى العلن
15:11
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عدة مسارات تحت أرضية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
14:20
الرئيس الفلسطيني يطالب الفصائل بتسليم السلاح!
13:29
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025