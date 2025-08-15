"لا نريد دولة مسلّحة" تصريح جديد للرئيس الفلسطيني

وجاءت تصريحات عباس خلال استقباله نائب وزير الخارجية الياباني البرلماني ماتسوموتو هيساشي، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله
، حيث ركّز على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة
لوقف ما وصفه بـ"حرب التجويع" التي يتعرض لها السكان.
وطالب الرئيس الفلسطيني بالإفراج عن جميع الأسرى، وانسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين كامل مسؤولياتها المدنية والأمنية في القطاع. وأشار إلى أهمية إطلاق عملية إعادة إعمار
غزة بشكل عاجل، تمهيداً لإجراء انتخابات عامة خلال عام واحد، بما يشمل الضفة الغربية
وقطاع غزة والقدس الشرقية، كخطوة نحو استعادة الوحدة
الوطنية وترتيب البيت الداخلي.