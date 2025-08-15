"لا نريد دولة مسلّحة" تصريح جديد للرئيس الفلسطيني

دعا الرئيس الفلسطيني ، جميع الفصائل الفلسطينية إلى تسليم سلاحها للسلطة الوطنية الفلسطينية، مؤكداً أن "لا نريد دولة مسلّحة"، ومشدداً على ضرورة أن يسود "نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد" تحت مظلة السلطة الشرعية.



وجاءت تصريحات عباس خلال استقباله نائب وزير الخارجية الياباني البرلماني ماتسوموتو هيساشي، في مقر الرئاسة بمدينة رام ، حيث ركّز على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية إلى لوقف ما وصفه بـ"حرب التجويع" التي يتعرض لها السكان.

وطالب الرئيس الفلسطيني بالإفراج عن جميع الأسرى، وانسحاب الجيش الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وتولي دولة فلسطين كامل مسؤولياتها المدنية والأمنية في القطاع. وأشار إلى أهمية إطلاق عملية إعادة غزة بشكل عاجل، تمهيداً لإجراء انتخابات عامة خلال عام واحد، بما يشمل الضفة وقطاع غزة والقدس الشرقية، كخطوة نحو استعادة الوطنية وترتيب البيت الداخلي.