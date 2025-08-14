الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

وزير الخارجية الإيراني: حزب الله مستقل يتخذ قراراته بنفسه ولا نية لدينا بالتدخل في شؤون لبنان

2025-08-14 | 15:53
وزير الخارجية الإيراني: حزب الله مستقل يتخذ قراراته بنفسه ولا نية لدينا بالتدخل في شؤون لبنان
وزير الخارجية الإيراني: حزب الله مستقل يتخذ قراراته بنفسه ولا نية لدينا بالتدخل في شؤون لبنان
وزير الخارجية الإيراني: حزب الله مستقل يتخذ قراراته بنفسه ولا نية لدينا بالتدخل في شؤون لبنان

Aljadeed
إنفجارات عنيفة في إدلب (فيديو)
قبيل قمة ترامب - بوتين.. صاروخ؟

ترامب يدعو إسرائيل لهذا الأمر
15:32

ترامب يدعو إسرائيل لهذا الأمر

دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، إلى السماح للصحفيين الأجانب بدخول قطاع غزة للاطلاع على الأوضاع الإنسانية. وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي إنه يؤيد دخولهم رغم المخاطر، مؤكداً رغبته في متابعة الجهود الإنسانية هناك.

15:32

ترامب يدعو إسرائيل لهذا الأمر

دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، إلى السماح للصحفيين الأجانب بدخول قطاع غزة للاطلاع على الأوضاع الإنسانية. وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي إنه يؤيد دخولهم رغم المخاطر، مؤكداً رغبته في متابعة الجهود الإنسانية هناك.

لاريجاني يخطئ بتاريخ بيروت.. غلطة أم رسالة؟
15:15

لاريجاني يخطئ بتاريخ بيروت.. غلطة أم رسالة؟

تصريح الأمين العام الجديد لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني من عين التينة أثار جدلاً واسعاً... فهل هي غلطة أم رسالة؟

شاهد التقرير:

شاهد التقرير:

15:15

لاريجاني يخطئ بتاريخ بيروت.. غلطة أم رسالة؟

تصريح الأمين العام الجديد لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني من عين التينة أثار جدلاً واسعاً... فهل هي غلطة أم رسالة؟

شاهد التقرير:

إسرائيل الكبرى تشمل مواقع لبنانية.. مخطط خطير يظهر إلى العلن
15:11

إسرائيل الكبرى تشمل مواقع لبنانية.. مخطط خطير يظهر إلى العلن

كثر الحديث في الأيام الماضية وفي الإعلام الإسرائيلي حول تلميح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخطة إسرائيل الكبرى… فما هي؟

شاهد التقرير:

شاهد التقرير:

15:11

إسرائيل الكبرى تشمل مواقع لبنانية.. مخطط خطير يظهر إلى العلن

كثر الحديث في الأيام الماضية وفي الإعلام الإسرائيلي حول تلميح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخطة إسرائيل الكبرى… فما هي؟

شاهد التقرير:

ترامب يدعو إسرائيل لهذا الأمر
15:32
لاريجاني يخطئ بتاريخ بيروت.. غلطة أم رسالة؟
15:15
إسرائيل الكبرى تشمل مواقع لبنانية.. مخطط خطير يظهر إلى العلن
15:11
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا عدة مسارات تحت أرضية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان
14:20
الرئيس الفلسطيني يطالب الفصائل بتسليم السلاح!
13:29
إسرائيل تردّ على الحكومة اللبنانية.. "هكذا ننسحب"!
11:20
