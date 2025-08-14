وزير الخارجية الإيراني: حزب الله مستقل يتخذ قراراته بنفسه ولا نية لدينا بالتدخل في شؤون لبنان

دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، إلى السماح للصحفيين الأجانب بدخول قطاع غزة للاطلاع على الأوضاع الإنسانية. وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي إنه يؤيد دخولهم رغم المخاطر، مؤكداً رغبته في متابعة الجهود الإنسانية هناك.



