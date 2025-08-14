وزير الخارجية الإيراني: حزب الله مستقل يتخذ قراراته بنفسه ولا نية لدينا بالتدخل في شؤون لبنان

دعا الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الخميس، إلى السماح للصحفيين الأجانب بدخول قطاع غزة للاطلاع على الأوضاع الإنسانية. وقال ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي إنه يؤيد دخولهم رغم المخاطر، مؤكداً رغبته في متابعة الجهود الإنسانية هناك.
تصريح الأمين العام الجديد لمجلس الأمن القومي الإيراني علي لاريجاني من عين التينة أثار جدلاً واسعاً... فهل هي غلطة أم رسالة؟ شاهد التقرير:
كثر الحديث في الأيام الماضية وفي الإعلام الإسرائيلي حول تلميح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بخطة إسرائيل الكبرى… فما هي؟ شاهد التقرير: