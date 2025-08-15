هيئة البث الإسرائيلية: رئيس الأركان سيصل الأحد لقيادة المنطقة الجنوبية للتصديق على خطط احتلال مدينة غزة

شهد استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، تحليق طائرات حربية أميركية متطورة في سماء الولاية، أبرزها طائرة الشبح.



وذكرت وسائل إعلام أميركية، أن الطائرات التي حلقت خلال استقبال بوتين هي من نوع "بي-2" المعروفة بـ"الشبح" و"إف-35"، وهي من أكثر الطائرات الأميركية تطورا.



وقالت أسوشيتد برس إن تحليق هذه المقاتلات فوق مكان الاستقبال جاء تحية للرئيس الروسي.

