عربي و دولي

أي بي سي: ترمب وبوتين جلسا أمام خلفية زرقاء مكتوب عليها السعي إلى السلام ولم يدليا بأي تصريحات

2025-08-15 | 15:40
أي بي سي: ترمب وبوتين جلسا أمام خلفية زرقاء مكتوب عليها السعي إلى السلام ولم يدليا بأي تصريحات
أي بي سي: ترمب وبوتين جلسا أمام خلفية زرقاء مكتوب عليها السعي إلى السلام ولم يدليا بأي تصريحات
أي بي سي: ترمب وبوتين جلسا أمام خلفية زرقاء مكتوب عليها السعي إلى السلام ولم يدليا بأي تصريحات

بإختصار.. ملخص "نتائج" اللقاء التاريخي بين ترامب وبوتين
01:30

بإختصار.. ملخص "نتائج" اللقاء التاريخي بين ترامب وبوتين

عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة في ألاسكا، قمة وُصفت بـ"المثمرة"، أكد خلالها الطرفان إحراز تقدم في ملفات عدة بينها الأمن والعلاقات الثنائية وأوكرانيا.

01:30

بإختصار.. ملخص "نتائج" اللقاء التاريخي بين ترامب وبوتين

عقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة في ألاسكا، قمة وُصفت بـ"المثمرة"، أكد خلالها الطرفان إحراز تقدم في ملفات عدة بينها الأمن والعلاقات الثنائية وأوكرانيا.

في ألاسكا.. طائرة "الشبح" تلقي التحية على بوتين! (فيديو)
16:16

في ألاسكا.. طائرة "الشبح" تلقي التحية على بوتين! (فيديو)

شهد استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، تحليق طائرات حربية أميركية متطورة في سماء الولاية، أبرزها طائرة الشبح.

وذكرت وسائل إعلام أميركية، أن الطائرات التي حلقت خلال استقبال بوتين هي من نوع "بي-2" المعروفة بـ"الشبح" و"إف-35"، وهي من أكثر الطائرات الأميركية تطورا.

وقالت أسوشيتد برس إن تحليق هذه المقاتلات فوق مكان الاستقبال جاء تحية للرئيس الروسي.

16:16

في ألاسكا.. طائرة "الشبح" تلقي التحية على بوتين! (فيديو)

شهد استقبال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لنظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا، تحليق طائرات حربية أميركية متطورة في سماء الولاية، أبرزها طائرة الشبح.

وذكرت وسائل إعلام أميركية، أن الطائرات التي حلقت خلال استقبال بوتين هي من نوع "بي-2" المعروفة بـ"الشبح" و"إف-35"، وهي من أكثر الطائرات الأميركية تطورا.

وقالت أسوشيتد برس إن تحليق هذه المقاتلات فوق مكان الاستقبال جاء تحية للرئيس الروسي.

بإختصار.. ملخص "نتائج" اللقاء التاريخي بين ترامب وبوتين
01:30
بيان الـ 31 دولة عربية وإسلامية: ندين بأشد العبارات تصريحات بنيامين نتنياهو بشأن ما يسمى بإسرائيل الكبرى
16:18
في ألاسكا.. طائرة "الشبح" تلقي التحية على بوتين! (فيديو)
16:16
"ستاندرد أند بورز" عن لبنان: خطر التخلّف عن سداد الدين المحلي قائم بسبب ضغوط الإنفاق ومحدودية الوصول إلى الأسواق والقصور في الإدارة والحوكمة
16:14
ترامب يستقبل بوتين في ألاسكا.. وتغيير في البرنامج
15:42
بدء قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين بحضور روبيو وويتكوف ولافروف
15:29
