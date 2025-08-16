الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

ترامب.. بين بوتين وزيلينسكي!

2025-08-16 | 06:21
ترامب.. بين بوتين وزيلينسكي!
ترامب.. بين بوتين وزيلينسكي!

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن "الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي سيزور البيت الأبيض يوم الاثنين، وذلك عقب القمة التي عقدها ترامب في ألاسكا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال "إذا سارت الأمور على ما يرام، فسنحدد موعداً لعقد اجتماع مع الرئيس بوتين".

وأضاف "أفضل سبيل لإنهاء الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا هو التوجه مباشرة نحو اتفاقية سلام تنهي الحرب، وليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار".

وقال الرئيس الأميركي على منصة "تروث سوشيال": أجريتُ مكالمة هاتفية في وقت متأخر من الليل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وعدد من القادة الأوروبيين. واتفق الجميع على أن أفضل سبيل لإنهاء الحرب المروعة بين روسيا وأوكرانيا هو التوصل مباشرةً إلى اتفاق سلام يُنهي الحرب بدلاً من مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار والذي غالبا لن يدوم".
 
 
 
Aljadeed
وزير الخارجية الأوكراني: زيادة الضغط على موسكو وتعزيز قدرات أوكرانيا عنصران أساسيان لدفع عملية السلام قدماً
ماكرون: مواصلة دعم كييف والضغط على موسكو أمران ضروريان للتوصل إلى اتفاق في أوكرانيا

"بطاقة حمراء في وجه إسرائيل".. متظاهرون في مانشستر (فيديو)
Play
08:41

"بطاقة حمراء في وجه إسرائيل".. متظاهرون في مانشستر (فيديو)

نظم نشطاء في مدينة مانشيستر البريطانية، مظاهرة، مطالبين بطرد الاسرائيليين من الاتحاد الدولي لكرة "الفيفا" وذلك إسناداً لغزة وتنديداً بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

08:41

"بطاقة حمراء في وجه إسرائيل".. متظاهرون في مانشستر (فيديو)

نظم نشطاء في مدينة مانشيستر البريطانية، مظاهرة، مطالبين بطرد الاسرائيليين من الاتحاد الدولي لكرة "الفيفا" وذلك إسناداً لغزة وتنديداً بالمجازر التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

