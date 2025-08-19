الأخبار
عربي و دولي

ترامب: أمنية مستحيلة!

2025-08-19 | 14:55
ترامب: أمنية مستحيلة!
ترامب: أمنية مستحيلة!

تعهد رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، الثلاثاء، بعدم إرسال قوات أميركية للمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا ضد روسيا.

وقال ترامب أيضا في مقابلة تلفزيونية إن "آمال أوكرانيا في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) واستعادة شبه جزيرة القرم من روسيا "مستحيلة".

وردا على سؤال في برنامج على قناة "فوكس نيوز عن الضمانات التي يمكن أن يقدمها مع المضي قدما وبعد فترة ولايته بأن القوات الأميركية لن تكون جزءا من الدفاع عن حدود أوكرانيا، قال ترامب: "حسنا، لديكم ضماني، وأنا الرئيس".

وأكد ترامب في المقابلة أيضا أنه متفائل بإمكانية التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، لكنه أكد على أن "أوكرانيا ستضطر إلى التخلي عن أملها في استعادة القرم، الذي استولت عليه القوات الروسية في عام 2014، وتطلعاتها للانضمام إلى حلف الناتو، وقال ترامب "هذان الأمران مستحيلان".

ويطالب بوتين، في إطار أي اتفاق محتمل لسحب قواته من أوكرانيا، بانسحاب القوات الأوكرانية من منطقتي دونيتسك ولوغانسك، فضلا عن الاعتراف بالقرم كأرض روسية.
إنجاز عراقي لبناني.. يقضى على أكبر مصنع للـ"كبتاغون"
ماكرون: لتشديد العقوبات على روسيا إذا فشلت الجهود الديبلوماسية

لقاء بين برّاك والشيخ طريف: لتثبيت وقف النار في السويداء
15:26

لقاء بين برّاك والشيخ طريف: لتثبيت وقف النار في السويداء

التقى مساء اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف، بالسفير توم براك المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب.


15:26

لقاء بين برّاك والشيخ طريف: لتثبيت وقف النار في السويداء

التقى مساء اليوم في العاصمة الفرنسية باريس، الرئيس الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف، بالسفير توم براك المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب.


لقاء بين برّاك والشيخ طريف: لتثبيت وقف النار في السويداء
15:26
السلطات الأفغانية: مقتل 71 شخصا في حادث حافلة
14:30
الأمم المتحدة تندد باستمرار إسرائيل بمنع إدخال الخيام إلى غزة رغم أوامر الإخلاء
14:19
فرنسا ترد على اسرائيل: لا نحتاج دروساً!
14:08
البيت الأبيض: حماس وافقت على مقترح وقف إطلاق النار بعد ربط ترامب تحرير الرهائن بتدمير حماس
14:07
مكتب نتنياهو: متمسكون بتحقيق مبادئ الحرب في غزة
13:44
