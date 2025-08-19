ماكرون: لتشديد العقوبات على روسيا إذا فشلت الجهود الديبلوماسية

وقال للصحافيين :"إنّه إذا تمّ رفض هذه العملية، فنحن أيضا جميعا متّفقون على أنّه سيتعيّن تشديد العقوبات، وفي أيّ حال، اتّخاذ موقف يفرض المزيد من الضغط على الجانب الروسي".

وأكّد أنّ "إحدى الضمانات الأمنية التي ينبغي تقديمها لأوكرانيا في إطار أيّ اتفاق سلام بينها وبين هو أن يكون جيشها قويا بما يكفي لردع أيّ غزو روسي جديد".

وقال :"لقد تمكنتُ عصر من محتوى هذه الضمانات الأمنية التي تتمثّل في جيش أوكراني قوي، يمكنه التصدّي لأيّ محاولة هجوم وردعها، وبالتالي لا قيود على العديد أو القدرات أو التسليح".