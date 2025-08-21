الإفراج عن إسرائيلي كان معتقلاً في لبنان!

أصدر مكتب النائب العام الليبي قراراً بحبس صاحب أسد ظهر في مقاطع فيديو وهو يطلق الحيوان المفترس على أشخاص بغرض المزاح والاستهزاء، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً داخل ليبيا وخارجها.
زعم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، أن سلاح الجو شنّ غارات على مواقع لحزب الله في جنوب لبنان، مستهدفة بنية تحتية، مخازن أسلحة، ومنصّة إطلاق صواريخ.وأشار إلى أن هذه المواقع تشكل خرقًا للتفاهمات مع لبنان، مؤكّدًا أن الجيش سيواصل العمل لإزالة أي تهديد.
شنّ الطيران الحربي الإسرائيلي مساء اليوم، غارة جوية على أطراف بلدتي عبا وأنصار في جنوب لبنان، وذلك بعد استهداف سابق طال شقة سكنية في بلدة الحوش.