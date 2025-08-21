الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

فصائل فلسطينية ترد: "لا علاقة لنا.. ولا تسليم للسلاح"

2025-08-21 | 11:57
فصائل فلسطينية ترد: &quot;لا علاقة لنا.. ولا تسليم للسلاح&quot;
فصائل فلسطينية ترد: "لا علاقة لنا.. ولا تسليم للسلاح"

صدر عن الفصائل الفلسطينية في لبنان البيان التالي:

تداولت بعض الجهات الإعلامية أخبارًا عن نوايا لتسليم السلاح داخل المخيمات الفلسطينية، وخاصة في مخيم برج البراجنة. يهمّنا نحن الفصائل الفلسطينية في لبنان أن نؤكد بشكل قاطع أنّ هذه الأخبار عارية تمامًا عن الصحة ولا تمتّ إلى الواقع بصلة.

إن ما يجري داخل مخيم برج البراجنة هو شأن تنظيمي داخلي يخصّ حركة "فتح"، ولا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بمسألة السلاح الفلسطيني في المخيمات.

نحن الفصائل الفلسطينية في لبنان، إذ نؤكد حرصنا الدائم على أمن واستقرار مخيماتنا وجوارها، فإننا نعيد التشديد على التزامنا الكامل بالقوانين اللبنانية واحترامنا لسيادة الدولة ومؤسساتها، مع الحرص على تعزيز العلاقات الأخوية بين شعبنا الفلسطيني وأهلنا في لبنان.

كما نؤكد أن سلاحنا لم ولن يكون إلا سلاحًا مرتبطًا بحق العودة وبالقضية الفلسطينية العادلة، وهو باقٍ ما بقي الاحتلال جاثمًا على أرض فلسطين، ولن يُستخدم إلا في إطار مواجهة العدو الصهيوني حتى يتحقق لشعبنا حقه في العودة والحرية وإقامة دولته المستقلة على أرضه

فصائل فلسطينية ترد: "لا علاقة لنا.. ولا تسليم للسلاح"

محليات

عربي و دولي

الفصائل الفلسطينية

مخيم برج البراجنة

لبنان

الضاحية الجنوبية

الحكومة اللبنانية

Aljadeed
توقيف صاحب مزرعة أطلق أسداً على عامل
الجيش الإسرائيلي يزعم: هذا ما استهدفناه في جنوب لبنان

الأهم منذ أشهر.. كلام لنتياهو: ستنتهي الحرب!
13:28

الأهم منذ أشهر.. كلام لنتياهو: ستنتهي الحرب!

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل في مرحلة الحسم في غزة، وأن الجيش سيبدأ السيطرة على المدينة للقضاء على حماس.

13:28

الأهم منذ أشهر.. كلام لنتياهو: ستنتهي الحرب!

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل في مرحلة الحسم في غزة، وأن الجيش سيبدأ السيطرة على المدينة للقضاء على حماس.

الأهم منذ أشهر.. كلام لنتياهو: ستنتهي الحرب!
13:28
نتنياهو: وجهت ببدء مفاوضات فورية لإنهاء الحرب بشروط مقبولة لنا
13:11
جاسوس إسرائيلي ام تائه في الجنوب؟ | التفاصيل في النشرة المسائية
12:35
المبعوث الأميركي توم بارّاك: نهنئ الحكومة اللبنانية وحركة فتح على اتفاقهما بشأن نزع السلاح الطوعي في مخيمات بيروت
11:53
مسؤول الأمن الوطني اللواء صبحي أبو عرب لـ"الجديد": سلمنا شاحنة واحدة بأسلحة ثقيلة ومتوسطة ولا توجد غيرها
11:39
نيزك يحول الليل الى نهار!
10:23
