بشأن الضربات والإنسحاب من لبنان.. طلب أميركي لإسرائيل!

وأضاف التقرير أن الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل التفكير بالانسحاب من مواقعها في لبنان، وتقليص هجماتها لإتاحة الفرصة للحكومة اللبنانية لتنفيذ عملية سحب السلاح.
افادت قناة الإخبارية السعودية ان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتبرع بالدم في بادرة كريمة، ويُطلق الحملة الوطنية السنوية للتبرع بالدم.
قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ابراهيم الموسوي في بيان:
أكد الأمن العام اللبناني أنه سلّم فلسطينياً من عرب 48 دخل إلى لبنان بطريقة غير شرعية في تموز 2024، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد أن أعرب عن عدم رغبته بالعيش في البلاد.