بشأن الضربات والإنسحاب من لبنان.. طلب أميركي لإسرائيل!

أكد الأمن العام اللبناني أنه سلّم فلسطينياً من عرب 48 دخل إلى لبنان بطريقة غير شرعية في تموز 2024، إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعد أن أعرب عن عدم رغبته بالعيش في البلاد.



