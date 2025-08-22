سانا: هجوم انتحاري لداعش على حاجز السياسية في الميادين بدير الزور

ثمّن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار جهود جهاز أمن المطار، خصوصاً فصيلة تفتيشات المطار في وحدة أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، بعد توقيف أربعة أشخاص من الجنسية التركية أثناء مغادرتهم بيروت إلى الكويت عبر صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي.



