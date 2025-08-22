عملية أمنية كبيرة في مطار بيروت!

بحوزتهم نحو 20 كيلوغراماً من مادة الكبتاغون، مخبّأة داخل مشدات ملفوفة على أجسادهم. وأكد الحجار أن "التحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص".
وشدّدت الوزارة على "التزامها الكامل بمكافحة تهريب المخدرات والممنوعات عبر لبنان، مع متابعة هذا الملف باستمرار حماية للمجتمع اللبناني والدول الشقيقة".
نفت وزارة الخارجية السورية، السبت، صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن توقيع اتفاق أمني مرتقب بين سوريا وإسرائيل في 25 أيلول المقبل. وأوضح مكتب التنسيق والاتصال في إدارة الإعلام بالوزارة، أن ما تم تداوله حول أي اتفاق من هذا النوع "منفي تماماً".
