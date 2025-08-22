الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

عملية أمنية كبيرة في مطار بيروت!

2025-08-22 | 14:08
views
مشاهدات عالية
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
عملية أمنية كبيرة في مطار بيروت!
عملية أمنية كبيرة في مطار بيروت!

ثمّن وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار جهود جهاز أمن المطار، خصوصاً فصيلة تفتيشات المطار في وحدة أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، بعد توقيف أربعة أشخاص من الجنسية التركية أثناء مغادرتهم بيروت إلى الكويت عبر صالون الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي.

بحوزتهم نحو 20 كيلوغراماً من مادة الكبتاغون، مخبّأة داخل مشدات ملفوفة على أجسادهم. وأكد الحجار أن "التحقيقات جارية بإشراف القضاء المختص".

وشدّدت الوزارة على "التزامها الكامل بمكافحة تهريب المخدرات والممنوعات عبر لبنان، مع متابعة هذا الملف باستمرار حماية للمجتمع اللبناني والدول الشقيقة". 

مقالات ذات صلة
عملية أمنية كبيرة في مطار بيروت!

محليات

عربي و دولي

أحمد الحجار

مطار بيروت

مطار رفيق الحريري

تركيا

لبنان

الأجهزة الأمنية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قائد الجيش الإيراني: لن ننتظر إذناً من الخارج لإنتاج احتياجاتنا الدفاعية
كاتس: صدقنا أمس على خطة الجيش للحسم في غزة بقوة نارية كبيرة وإجلاء سكان وعمليات برية

اقرأ ايضا في عربي و دولي

اتفاق أمني مع إسرائيل؟ دمشق توضح
02:33

اتفاق أمني مع إسرائيل؟ دمشق توضح

نفت وزارة الخارجية السورية، السبت، صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن توقيع اتفاق أمني مرتقب بين سوريا وإسرائيل في 25 أيلول المقبل. وأوضح مكتب التنسيق والاتصال في إدارة الإعلام بالوزارة، أن ما تم تداوله حول أي اتفاق من هذا النوع "منفي تماماً".

02:33

اتفاق أمني مع إسرائيل؟ دمشق توضح

نفت وزارة الخارجية السورية، السبت، صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن توقيع اتفاق أمني مرتقب بين سوريا وإسرائيل في 25 أيلول المقبل. وأوضح مكتب التنسيق والاتصال في إدارة الإعلام بالوزارة، أن ما تم تداوله حول أي اتفاق من هذا النوع "منفي تماماً".

بيروت تترقب رد دمشق! (الشرق الأوسط)
01:32

بيروت تترقب رد دمشق! (الشرق الأوسط)

جاء في صحيفة "الشرق الأوسط":

01:32

بيروت تترقب رد دمشق! (الشرق الأوسط)

جاء في صحيفة "الشرق الأوسط":

يحدث الآن

اخترنا لك
ناشر موقع "الكلمة أونلاين" سيمون أبو فاضل لـ الجديد: موضوع سلاح حزب الله بيد إيران ولن يُحسم في الداخل اللبناني
04:40
اتفاق أمني مع إسرائيل؟ دمشق توضح
02:33
بيروت تترقب رد دمشق! (الشرق الأوسط)
01:32
"اليونيفيل" ترد على أفيخاي أدرعي: علاقتنا مع الجيش اللبناني ممتازة
16:18
بالفيديو: "سبايدر مان" يُنقذ الشارع!
16:00
قرار مهم لترامب خلال أسبوعين!
15:38
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025