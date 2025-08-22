عملية أمنية كبيرة في مطار بيروت!

نفت وزارة الخارجية السورية، السبت، صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن توقيع اتفاق أمني مرتقب بين سوريا وإسرائيل في 25 أيلول المقبل. وأوضح مكتب التنسيق والاتصال في إدارة الإعلام بالوزارة، أن ما تم تداوله حول أي اتفاق من هذا النوع "منفي تماماً".



