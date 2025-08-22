"اليونيفيل" ترد على أفيخاي أدرعي: علاقتنا مع الجيش اللبناني ممتازة

وقال: "تحافظ اليونيفيل على علاقات ممتازة مع القوات المسلحة اللبنانية والمؤسسات الأمنية اللبنانية الأخرى. ونواصل العمل بتنسيق وشراكة وثيقين مع الجيش اللبناني، بما يتماشى مع ولايتنا، لدعمه في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701".
وأشار تيننتي إلى أنه "في ما يتعلق بالإجراءات القضائية في مقتل الجندي شون روني في كانون الأول 2022، قدمت اليونيفيل دعمها الكامل للسلطات اللبنانية والأيرلندية في إجراءاتهما".
نفت وزارة الخارجية السورية، السبت، صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن توقيع اتفاق أمني مرتقب بين سوريا وإسرائيل في 25 أيلول المقبل. وأوضح مكتب التنسيق والاتصال في إدارة الإعلام بالوزارة، أن ما تم تداوله حول أي اتفاق من هذا النوع "منفي تماماً".
جاء في صحيفة "الشرق الأوسط":