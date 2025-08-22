الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

"اليونيفيل" ترد على أفيخاي أدرعي: علاقتنا مع الجيش اللبناني ممتازة

2025-08-22 | 16:18
&quot;اليونيفيل&quot; ترد على أفيخاي أدرعي: علاقتنا مع الجيش اللبناني ممتازة
"اليونيفيل" ترد على أفيخاي أدرعي: علاقتنا مع الجيش اللبناني ممتازة

أكد المتحدث الرسمي باسم اليونيفيل أندريا تيننتي ردًا على سؤال للوكالة الوطنية للإعلام عن ادعاءات الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في شأن حادثة العاقبية أن "ليس لدى اليونيفيل أي معلومة تتعلق بالتقرير المذكور".

وقال: "تحافظ اليونيفيل على علاقات ممتازة مع القوات المسلحة اللبنانية والمؤسسات الأمنية اللبنانية الأخرى. ونواصل العمل بتنسيق وشراكة وثيقين مع الجيش اللبناني، بما يتماشى مع ولايتنا، لدعمه في تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1701".

وأشار تيننتي إلى أنه "في ما يتعلق بالإجراءات القضائية في مقتل الجندي شون روني في كانون الأول 2022، قدمت اليونيفيل دعمها الكامل للسلطات اللبنانية والأيرلندية في إجراءاتهما". 

