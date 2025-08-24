خطة لترامب قد تهز "شيكاغو"

أفادت صحيفة " بوست" يوم السبت أن يعمل على خطط لنشر الجيش الأمريكي في شيكاغو، في ظل تصريحات الرئيس الأميركي بشن حملة صارمة على الجريمة والتشرد والهجرة غير الشرعية.

وتشمل الخطة، التي يجري العمل عليها منذ أسابيع، عدة خيارات، بما في ذلك تعبئة ما لا يقل عن بضعة آلاف من أفراد في موعد أقصاه أيلول، وفقًا لما ذكرته الصحيفة نقلاً عن مسؤولين مطلعين على الأمر.



وقال ، للصحفيين يوم الجمعة: "شيكاغو في فوضى"، ساخرًا من رئيس بلديتها، بينما واصل هجماته على المدن التي يديرها سياسيون ديمقراطيون. "وسنصحح هذا الوضع على الأرجح في المرة ".



وقال في بيان: "لن نتكهن بشأن المزيد من العمليات. الوزارة هي منظمة تخطيطية، وتعمل باستمرار مع شركاء آخرين من الوكالات على خطط لحماية الأصول والموظفين الفيدراليين".