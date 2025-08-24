حالة ذعر داخل طائرة متجهة الى بيروت

انتشر على مقطع فيديو يُظهر من الذعر بين ركاب طائرة "أور" ، من النجف إلى ، بعد نقص الأوكسجين واضطرارها إلى الهبوط في