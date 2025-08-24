الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

حالة ذعر داخل طائرة متجهة الى بيروت

2025-08-24 | 03:11
حالة ذعر داخل طائرة متجهة الى بيروت
حالة ذعر داخل طائرة متجهة الى بيروت

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر حالة من الذعر بين ركاب طائرة "أور" العراقية، القادمة من النجف إلى بيروت، بعد نقص الأوكسجين واضطرارها إلى الهبوط في مطار بغداد

حالة ذعر داخل طائرة متجهة الى بيروت

Aljadeed
مسيرة أوكرانية تصيب محطة نووية

مسيرة أوكرانية تصيب محطة نووية
02:52

مسيرة أوكرانية تصيب محطة نووية

اندلع حريق في محطة طاقة نووية روسية اثر إسقاط الجيش الروسي لطائرة مسيرة أوكرانية، وفق ما أعلنته المحطة بعد إخماد الحريق.

02:52

مسيرة أوكرانية تصيب محطة نووية

اندلع حريق في محطة طاقة نووية روسية اثر إسقاط الجيش الروسي لطائرة مسيرة أوكرانية، وفق ما أعلنته المحطة بعد إخماد الحريق.

خطة لترامب قد تهز "شيكاغو"
02:20

خطة لترامب قد تهز "شيكاغو"

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" يوم السبت أن البنتاغون يعمل على خطط لنشر الجيش الأمريكي في شيكاغو، في ظل تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن حملة صارمة على الجريمة والتشرد والهجرة غير الشرعية.

02:20

خطة لترامب قد تهز "شيكاغو"

أفادت صحيفة "واشنطن بوست" يوم السبت أن البنتاغون يعمل على خطط لنشر الجيش الأمريكي في شيكاغو، في ظل تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن حملة صارمة على الجريمة والتشرد والهجرة غير الشرعية.

في المكسيك.. جرفتهما مياه الأمطار
02:05

في المكسيك.. جرفتهما مياه الأمطار

قتل شخصان في كويرتارو بوسط المكسيك جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة تضرب أجزاء من البلاد، حسبما أعلنت السلطات المحلية السبت.

02:05

في المكسيك.. جرفتهما مياه الأمطار

قتل شخصان في كويرتارو بوسط المكسيك جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة تضرب أجزاء من البلاد، حسبما أعلنت السلطات المحلية السبت.

مسيرة أوكرانية تصيب محطة نووية
02:52
خطة لترامب قد تهز "شيكاغو"
02:20
في المكسيك.. جرفتهما مياه الأمطار
02:05
إعلام إسرائيلي: نجاة رئيس أركان الحوثي من محاولة اغتيال
01:58
01:58
التنين الازرق ظهر.. والسباحة ممنوعة
11:44
11:44
ناشر موقع "الكلمة أونلاين" سيمون أبو فاضل لـ الجديد: موضوع سلاح حزب الله بيد إيران ولن يُحسم في الداخل اللبناني
2025-08-23
2025-08-23
