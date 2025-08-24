حالة ذعر داخل طائرة متجهة الى بيروت

View this post on Instagram
اندلع حريق في محطة طاقة نووية روسية اثر إسقاط الجيش الروسي لطائرة مسيرة أوكرانية، وفق ما أعلنته المحطة بعد إخماد الحريق.
أفادت صحيفة "واشنطن بوست" يوم السبت أن البنتاغون يعمل على خطط لنشر الجيش الأمريكي في شيكاغو، في ظل تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشن حملة صارمة على الجريمة والتشرد والهجرة غير الشرعية.
قتل شخصان في كويرتارو بوسط المكسيك جراء فيضانات ناجمة عن أمطار غزيرة تضرب أجزاء من البلاد، حسبما أعلنت السلطات المحلية السبت.