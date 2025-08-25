آليات وجنود إسرائيلية في دمشق.. والخارجية السورية تعلّق

وتابعت في بيان لوزارة الخارجية السورية
: "إن هذا التصعيد الخطير يعد تهديدًا مباشرا للسلم والأمن الإقليميين، ويُجسد مجددا النهج العدواني الذي تنتهجه سلطات الاحتلال
، في تحد صارخ لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لا سيما تلك المتعلقة باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".
وأكدت الوزارة أن "استمرار مثل هذه الانتهاكات يقوّض جهود الاستقرار ويفاقم من حالة
التوتر في المنطقة، فإنها تُجدد دعوتها إلى منظمة الأمم المتحدة
ومجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لردع سلطات الاحتلال عن ممارساتها العدوانية، وضمان مساءلتها وفقًا لأحكام القانون الدولي
بما يكفل صون سيادة الجمهورية العربية
السورية ووحدة أراضيها".