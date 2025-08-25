آليات وجنود إسرائيلية في دمشق.. والخارجية السورية تعلّق

أدانت الجمهورية التوغل العسكري الذي نفذته قوات في منطقة بيت جن ، والذي تم عبر قوة مؤلّفة من إحدى عشرة آلية عسكرية وما يقارب جنديًا، والسيطرة على تل باط الوردة في سفح جبل الشيخ، في انتهاك سافر السيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها.