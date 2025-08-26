الأخبار
عربي و دولي

تعليقاً على كلام برّاك في بعبدا.. منشور للسفارة الايرانية!

2025-08-26 | 10:03
تعليقاً على كلام برّاك في بعبدا.. منشور للسفارة الايرانية!
تعليقاً على كلام برّاك في بعبدا.. منشور للسفارة الايرانية!

نشرت السفارة الايرانية في لبنان عبر حسابها على منصة إكس، ما يلي:

"مُثيرة للشفقة تلك السياسات الأميركية الغارقة في التسلّط والعنجهية وازدراء الشعوب، كما هو حال القائمين عليها".وبونٌ شاسع يفصل بين نهجهم ونهجنا، تجلّى بوضوح في مشهدين متناقضين: الدكتور علي لاريجاني الذي ظهر على المنابر والشاشات اللبنانية بمناقشات اتسمت باللباقة والكياسة، مجيبًا بجرأة ورحابة صدر حتى على أكثر الأسئلة حِدّة؛ في مقابل الموفدين الأميركيين الذين ترى رجالهم يوجهون الاهانات والألفاظ النابية إلى الصحافيين، فيما تطلق نساؤهم تصريحات رخيصة تفتقر إلى الأدب، كاشفةً عن حقدٍ أعمى تجاه المناضلين الشرفاء في العالم".
 
 
 
توم براك

ايران

