تعليقاً على كلام برّاك في بعبدا.. منشور للسفارة الايرانية!

نشرت السفارة الايرانية في عبر حسابها على منصة إكس، ما يلي:

"مُثيرة للشفقة تلك السياسات الأميركية الغارقة في التسلّط والعنجهية وازدراء الشعوب، كما هو حال القائمين عليها".وبونٌ شاسع يفصل بين نهجهم ونهجنا، تجلّى بوضوح في مشهدين متناقضين: الدكتور الذي ظهر على المنابر والشاشات بمناقشات اتسمت باللباقة والكياسة، مجيبًا بجرأة ورحابة صدر حتى على أكثر الأسئلة حِدّة؛ في مقابل الموفدين الذين ترى رجالهم يوجهون الاهانات والألفاظ النابية إلى الصحافيين، فيما تطلق نساؤهم تصريحات رخيصة تفتقر إلى الأدب، كاشفةً عن حقدٍ أعمى تجاه المناضلين الشرفاء في ".