"تجاوزنا حزب الله".. الشرع يعلنها: هذا ما نريده من لبنان

وأوضح في لقاء استثنائي مع وفد إعلامي عربي أن لبنان دفع ثمناً كبيراً نتيجة السياسات السورية السابقة في عهدَي حافظ وبشار الأسد، مشدداً على أن المطلوب اليوم هو تعزيز التعاون الاقتصادي بما ينعكس استقراراً على البلدين.
كما أشار الشرع إلى أنه كان بمقدور دمشق الرد على حزب الله بعد ما ارتكبه بحق سوريا "بدعم دولي ورضى لبناني"، لكنه اختار عدم الدخول في هذا "حقل الألغام"، حرصاً على تجنب تفجير الساحة اللبنانية.
واعتبر أن إيران خسرت الكثير من نفوذها الإقليمي مع خسارتها لدمشق، ولديها رغبة في العودة، لافتاً إلى أن الاستثمار في الاستقطاب السياسي أو الطائفي في لبنان "خاطئ وخطير".
وختم الرئيس السوري بالتأكيد أن لبنان يحتاج إلى "عملية جراحية دقيقة" للخروج من أزمته، تقوم على تجاوز الانقسام السياسي والطائفي، والاستفادة من الفرص الاقتصادية التي ستوفرها النهضة السورية المقبلة.