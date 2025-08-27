الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

"تجاوزنا حزب الله".. الشرع يعلنها: هذا ما نريده من لبنان

2025-08-27 | 15:05
"تجاوزنا حزب الله".. الشرع يعلنها: هذا ما نريده من لبنان
"تجاوزنا حزب الله".. الشرع يعلنها: هذا ما نريده من لبنان

أكد الرئيس السوري أحمد الشرع إن دمشق تريد فتح صفحة جديدة مع لبنان على قاعدة التعاون لا الهيمنة، مؤكداً أن "سوريا الجديدة" تجاوزت جرح اعتداءات حزب الله، ولم تلجأ إلى ردود فعل أو تصريحات قد تفجّر الوضع اللبناني.

وأوضح في لقاء استثنائي مع وفد إعلامي عربي أن لبنان دفع ثمناً كبيراً نتيجة السياسات السورية السابقة في عهدَي حافظ وبشار الأسد، مشدداً على أن المطلوب اليوم هو تعزيز التعاون الاقتصادي بما ينعكس استقراراً على البلدين.

كما أشار الشرع إلى أنه كان بمقدور دمشق الرد على حزب الله بعد ما ارتكبه بحق سوريا "بدعم دولي ورضى لبناني"، لكنه اختار عدم الدخول في هذا "حقل الألغام"، حرصاً على تجنب تفجير الساحة اللبنانية.

واعتبر أن إيران خسرت الكثير من نفوذها الإقليمي مع خسارتها لدمشق، ولديها رغبة في العودة، لافتاً إلى أن الاستثمار في الاستقطاب السياسي أو الطائفي في لبنان "خاطئ وخطير".

وختم الرئيس السوري بالتأكيد أن لبنان يحتاج إلى "عملية جراحية دقيقة" للخروج من أزمته، تقوم على تجاوز الانقسام السياسي والطائفي، والاستفادة من الفرص الاقتصادية التي ستوفرها النهضة السورية المقبلة.

"تجاوزنا حزب الله".. الشرع يعلنها: هذا ما نريده من لبنان

محليات

عربي و دولي

أحمد الشرع

سوريا

حزب الله

لبنان

دمشق

الادارة السورية

مجلس الأمن بأكمله يطالب بوقف حرب غزة.. إلا واشنطن
15:29

مجلس الأمن بأكمله يطالب بوقف حرب غزة.. إلا واشنطن

أكد 14 عضواً في مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، أن المجاعة في قطاع غزة "أزمة من صنع البشر"، محذّرين من أن استخدام التجويع كسلاح محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.

15:29

مجلس الأمن بأكمله يطالب بوقف حرب غزة.. إلا واشنطن

أكد 14 عضواً في مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، أن المجاعة في قطاع غزة "أزمة من صنع البشر"، محذّرين من أن استخدام التجويع كسلاح محظور بموجب القانون الدولي الإنساني.

ليل عنيف في ريف دمشق.. بالفيديو: غارات إسرائيلية
14:49

ليل عنيف في ريف دمشق.. بالفيديو: غارات إسرائيلية

أفاد "المرصد السوري" أنّ الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات على مواقع عسكرية في ريف دمشق، تزامناً مع تحليق مروحيات واستطلاع في الأجواء.

14:49

ليل عنيف في ريف دمشق.. بالفيديو: غارات إسرائيلية

أفاد "المرصد السوري" أنّ الطيران الحربي الإسرائيلي شنّ غارات على مواقع عسكرية في ريف دمشق، تزامناً مع تحليق مروحيات واستطلاع في الأجواء.

تلفزيون سوريا: هبوط عدد من الطائرات المروحية الإسرائيلية في السويداء بالتزامن مع غارات ريف دمشق
16:51
مجلس الأمن بأكمله يطالب بوقف حرب غزة.. إلا واشنطن
15:29
ليل عنيف في ريف دمشق.. بالفيديو: غارات إسرائيلية
14:49
الوكالة الوطنية: قتيل إثر حادث سير على طريق صريفا - الطويري
13:39
المعاون السياسي لأمين عام حزب الله: نخاف جر البلد إلى حرب أهلية
11:10
السيسي يؤكد دعم مصر الكامل لجهود الدولة اللبنانية في استعادة الاستقرار والانطلاق في مسيرة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار
07:12
