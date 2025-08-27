"تجاوزنا حزب الله".. الشرع يعلنها: هذا ما نريده من لبنان

وأوضح في لقاء استثنائي مع وفد إعلامي أن دفع ثمناً كبيراً نتيجة السياسات السابقة في عهدَي حافظ وبشار ، مشدداً على أن المطلوب هو تعزيز التعاون الاقتصادي بما ينعكس استقراراً على البلدين.

كما أشار إلى أنه كان بمقدور الرد على بعد ما ارتكبه بحق "بدعم دولي ورضى لبناني"، لكنه اختار عدم الدخول في هذا "حقل الألغام"، حرصاً على تجنب تفجير الساحة .

واعتبر أن خسرت الكثير من نفوذها الإقليمي مع خسارتها لدمشق، ولديها رغبة في العودة، لافتاً إلى أن الاستثمار في الاستقطاب السياسي أو الطائفي في لبنان "خاطئ وخطير".

وختم الرئيس السوري بالتأكيد أن لبنان يحتاج إلى "عملية جراحية دقيقة" للخروج من أزمته، تقوم على تجاوز الانقسام السياسي والطائفي، والاستفادة من الفرص الاقتصادية التي ستوفرها النهضة السورية المقبلة.