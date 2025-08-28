نتنياهو عن الحكومة في سوريا: لست ساذجاً وأفهم مع من نتعامل

وفي تصريح بعد لقائه زعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف، قال نتنياهو: "رأينا في جانب من جوانب المذبحة بعضا من أبعادها، التي يتضح حجمها وعمقها أنا لست شخصا ساذجا أفهم أمام من نقف، وأمام ماذا نقف" و بالتأكيد سيكون هناك تسوية
قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، إن القوات الإسرائيلية تعمل "ليل نهار" وفي كل مكان يقتضيه أمن البلاد.
أكد جميع أعضاء مجلس الأمن الدولي، باستثناء الولايات المتحدة، أن المجاعة في غزة "أزمة من صنع البشر، وليست نتيجة ظروف طبيعية"، وشددوا على أن "استخدام التجويع سلاحا في الحرب محظور بموجب القانون الدولي الإنساني".