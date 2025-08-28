الأخبار
عربي و دولي

نتنياهو عن الحكومة في سوريا: لست ساذجاً وأفهم مع من نتعامل

2025-08-28 | 06:48
نتنياهو عن الحكومة في سوريا: لست ساذجاً وأفهم مع من نتعامل
نتنياهو عن الحكومة في سوريا: لست ساذجاً وأفهم مع من نتعامل

قال نتنياهو تعليقا على الحكومة في سوريا "لست شخصا ساذجا وأفهم مع من نتعامل".

وفي تصريح بعد لقائه زعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف، قال نتنياهو: "رأينا في جانب من جوانب المذبحة بعضا من أبعادها، التي يتضح حجمها وعمقها أنا لست شخصا ساذجا أفهم أمام من نقف، وأمام ماذا نقف" و بالتأكيد سيكون هناك تسوية 

بعد الإنزال الجوي على دمشق.. أول تعليق من كاتس
