4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

بعد الإنزال الجوي على دمشق.. أول تعليق من كاتس

2025-08-28 | 07:27
بعد الإنزال الجوي على دمشق.. أول تعليق من كاتس
بعد الإنزال الجوي على دمشق.. أول تعليق من كاتس

قال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، إن القوات الإسرائيلية تعمل "ليل نهار" وفي كل مكان يقتضيه أمن البلاد.

وجاء ذلك، عقب تقارير عن عملية إنزال جوي إسرائيلية ليل الأربعاء في موقع عسكري قرب دمشق بعد استهدافه بغارات.

وكتب كاتس على "إكس" إن: "قواتنا تعمل في جميع ميادين القتال ليل نهار، من أجل أمن إسرائيل"، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

قالت قناة "كان" الإسرائيلية، الخميس، إن "عملية الإنزال الجوي بجبل مانع جنوب غربي دمشق استهدفت قاعدة للدفاع الجوي كانت تستخدمها قوات إيرانية في عهد الرئيس السابق بشار الأسد".

وحسب مصادر "سكاي نيوز عربية"، فقد عثرت قوات سورية على أجهزة مراقبة وتنصت، الثلاثاء، وأثناء محاولة التعامل معها تعرض الموقع لهجوم إسرائيلي جوي أدى إلى مقتل 7 جنود.

وأفاد مراسلنا: "عند محاولة الجنود السوريين تدمير هذه الأسلحة، استهدفتهم المقاتلات الإسرائيلية بشكل مباشر عبر عدة غارات".

وكان مصدران بالجيش السوري قالا لـ"رويترز"، إن وحدة من الجيش الإسرائيلي نفذت إنزالا جويا على منطقة استراتيجية مرتفعة جنوب غربي دمشق، ونفذت عملية استمرت ساعتين قبل أن تغادر المنطقة.

بعد الإنزال الجوي على دمشق.. أول تعليق من كاتس

عربي و دولي

يسرائيل كاتس

إسرائيل

لبنان

نتنياهو عن الحكومة في سوريا: لست ساذجاً وأفهم مع من نتعامل

