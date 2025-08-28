بعد الإنزال الجوي على دمشق.. أول تعليق من كاتس

وجاء ذلك، عقب تقارير عن عملية إنزال جوي إسرائيلية ليل الأربعاء في موقع عسكري قرب بعد استهدافه بغارات.

وكتب كاتس على "إكس" إن: "قواتنا تعمل في جميع ميادين القتال ليل نهار، من أجل أمن "، من دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل.

قالت "كان" ، الخميس، إن "عملية الإنزال الجوي بجبل جنوب غربي دمشق استهدفت قاعدة للدفاع الجوي كانت تستخدمها قوات إيرانية في عهد الرئيس السابق ".

وحسب مصادر " عربية"، فقد عثرت قوات على أجهزة مراقبة وتنصت، الثلاثاء، وأثناء محاولة التعامل معها تعرض الموقع لهجوم إسرائيلي جوي أدى إلى مقتل 7 جنود.

وأفاد مراسلنا: "عند محاولة الجنود السوريين تدمير هذه الأسلحة، استهدفتهم المقاتلات الإسرائيلية بشكل مباشر عبر عدة غارات".

وكان مصدران بالجيش السوري قالا لـ" "، إن وحدة من الجيش نفذت إنزالا على منطقة استراتيجية مرتفعة جنوب غربي دمشق، ونفذت عملية استمرت ساعتين قبل أن تغادر المنطقة.