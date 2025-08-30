يتعلق بسوريا.. طلب من باسيل!

وقال إن زحلة يجب أن تبقى "دار السلام" ومرفأ الجاف، داعياً إلى ربطها بالعمق اللبناني وتأكيد دورها كجسر بين السهل والجبل والساحل. وفي الشأن البلدي، أوضح أن لم يشارك في الانتخابات تحضيراً للاستحقاق النيابي عام 2026، معتبراً أن هذا الاستحقاق سيكون مفصلياً بين خيار الدولة الواحدة أو الانقسام إلى دويلات.

وفي الملف الدفاعي، شدّد باسيل على أن حصرية السلاح يجب أن تكون بيد ، لافتاً إلى أن سلاح كان له دور ردعي في السابق لكنه فقد فعاليته ويجب أن يندرج ضمن استراتيجية وطنية تقرها الدولة. وأكد أن الهدف هو حماية لبنان من الاعتداءات من دون جرّه إلى صراعات المحاور.

أما في ما يخص ، فرأى باسيل أن العلاقة معها يجب أن تكون واضحة ومتوازنة بعيداً عن منطق العداء أو الاستزلام، مشدداً على ضرورة معالجة ملف النزوح وترسيم الحدود، معتبراً أن أي تقسيم في سوريا سينعكس خطراً على لبنان. وأعلن في هذا السياق مطالبة "التيار" بتعيين سفير سوري جديد في اعترافاً من دمشق بالدولة وتطويراً للعلاقات الثنائية.

وفي الشأن الاقتصادي والمالي، اتهم باسيل الكتل النيابية بعرقلة قوانين "الكابيتال كونترول" واسترداد الأموال المحوّلة إلى الخارج منذ 2019، مؤكداً أن هذه الأموال التي تقدَّر بنحو 40 مليار كانت لتساهم في سد فجوة الانهيار. كما تطرق إلى ملف الكهرباء، مشيراً إلى أن ارتفاع الفواتير قريباً سيكشف حقيقة ما قدّمه "التيار" في هذا المجال ويفضح الأكاذيب حول هدر 40 مليار دولار.

وختم باسيل مؤكداً أن انتخابات 2026 ستكون موعداً لخيار واضح يكرّس لبنان الكبير الواحد، مشدداً على رفض الانزلاق إلى حرب داخلية أو مشاريع تقسيمية.