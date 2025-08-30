غزة ليلاً حتى الفجر.. أسر إسرائيليين ومعارك ضارية؟ (صورة)

وبحسب المصادر، فعّل الجيش ما يُعرف بـ" " لمنع أسر الجنود، فيما تعرضت مروحيات إجلاء لإطلاق نار كثيف أثناء سحب المصابين. كما أشارت إلى أن وحدات من الفرقة 162 واللواء 401 كانت بين المستهدفة.

وأكدت التقارير أن الجيش بدأ بسحب قواته من ، في وقت فرضت الرقابة العسكرية حظراً على النشر بشأن وضع الجنود المفقودين، ولم يصدر أي إعلان رسمي حتى الآن بشأن أسر الجنود الأربعة.

في المقابل، أعلنت تنفيذ عمليات ضد قوات إسرائيلية ونشرت صورة تحمل عبارة "الموت أو الأسر"، فيما جدّد المتحدث باسمها التحذير من "ثمن باهظ" ستدفعه إذا أقدمت على اجتياح غزة.