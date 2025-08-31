كيف وصلت إسرائيل الى قادة إيران وعلمائها؟

كتبت " تايمز"

قال مسؤولين إن الاستخدام غير المسؤول لحراس الأمن في للهواتف المحمولة لعب دوراً محورياً في وصول المخابرات الاسرائيلية للقادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين. فإسرائيل تتعقب علماء إيرانيين بارزين منذ نهاية عام 2022.

وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن بدأت دراسة اغتيال العلماء والمسؤولين الإيرانيين بدءاً من تشرين الأول الماضي، لكنها لم ترغب في الدخول في صدام مع إدارة الرئيس الأميركي السابق .

ومسؤولاً كبيراً بـ" " حذّر عدداً من كبار وعالماً نووياً بارزاً من أن إسرائيل تخطط لاغتيالهم قبل شهر على الأقل من الهجوم وقائد القوة الجوفضائية التابعة لـ"الحرس الثوري" علي حاجي زاده كان الهدف الأول للضربات .