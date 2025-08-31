الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

كيف وصلت إسرائيل الى قادة إيران وعلمائها؟

2025-08-31 | 03:11
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
كيف وصلت إسرائيل الى قادة إيران وعلمائها؟
كيف وصلت إسرائيل الى قادة إيران وعلمائها؟

كتبت "نيويورك تايمز"

قال مسؤولين إن الاستخدام غير المسؤول لحراس الأمن في ايران للهواتف المحمولة لعب دوراً محورياً في وصول المخابرات الاسرائيلية للقادة العسكريين والعلماء النوويين الإيرانيين. فإسرائيل تتعقب علماء إيرانيين بارزين منذ نهاية عام 2022.
وأشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن إسرائيل بدأت دراسة اغتيال العلماء والمسؤولين الإيرانيين بدءاً من تشرين الأول الماضي، لكنها لم ترغب في الدخول في صدام مع إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن.
ومسؤولاً كبيراً بـ"الحرس الثوري" حذّر عدداً من كبار القادة وعالماً نووياً بارزاً من أن إسرائيل تخطط لاغتيالهم قبل شهر على الأقل من الهجوم الإسرائيلي وقائد القوة الجوفضائية التابعة لـ"الحرس الثوري" الإيراني أمير علي حاجي زاده كان الهدف الأول للضربات الإسرائيلية.
مقالات ذات صلة
كيف وصلت إسرائيل الى قادة إيران وعلمائها؟

عربي و دولي

ايران

اسرائيل

الحرب الإسرائيلية الإيرانية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
نتنياهو: الجيش الاسرائيلي هاجم أبو عبيدة وننتظر النتائج وبيان حماس متأخر ربما لأنه لا يوجد من يوضح الأمر
على هامش مهرجان البندقية.. الألاف يتظاهرون من أجل غزة

اقرأ ايضا في عربي و دولي

كاتس عن اغتيال أبو عبيدة: تهانينا!
09:05

كاتس عن اغتيال أبو عبيدة: تهانينا!

أعلن وزير الحرب الاسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه "تم اغتيال المتحدث باسم حماس أبو عبيدة في غزة".

ونشر كاتس على حسابه عبر منصة "إكس": "تهانينا للجيش وجهاز الأمن العام الشاباك".

09:05

كاتس عن اغتيال أبو عبيدة: تهانينا!

أعلن وزير الحرب الاسرائيلي، يسرائيل كاتس، أنه "تم اغتيال المتحدث باسم حماس أبو عبيدة في غزة".

ونشر كاتس على حسابه عبر منصة "إكس": "تهانينا للجيش وجهاز الأمن العام الشاباك".

يحدث الآن

اخترنا لك
كاتس عن اغتيال أبو عبيدة: تهانينا!
09:05
وزير الحرب الاسرائيلي: نؤكد مقتل أبو عبيدة
08:59
مسؤول أوروبي لأكسيوس: سنفرض عقوبات على إسرائيل إذا ضمت الضفة
08:52
أكسيوس: إسرائيل تدرس ضم أجزاء من الضفة الغربية رداً على مساعي الاعتراف بالدولة الفلسطينية
08:20
"رد قوي وموجع لإسرائيل".. الحرس الثوري الايراني يُلوّح!
06:59
واشنطن بوست: إدارة ترامب تريد تحويل غزة لمركز سياحي تحت وصاية أميركية لـ 10 سنوات
06:38
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025