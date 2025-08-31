عاجل
نتنياهو: نضرب حزب الله في لبنان كلّما حاول رفع رأسه
نتنياهو: نضرب حزب الله في لبنان كلّما حاول رفع رأسه
نتنياهو: وجهنا ضربات قوية لمشروع إيران النووي
نتنياهو: وجهنا ضربات قوية لمشروع إيران النووي
10:38
حادث وانقلاب سيارة داخل نفق السفارة الكويتية (فيديو)
05:38
ميزة جديدة في واتساب.. كتابة رسائل بالذكاء الاصطناعي!
2025-08-30
حقيقة ظهور بشار الأسد.. صورة وبـ"لحية"!
2025-08-27
"سقط من صخرة الروشة".. انتشال جثة!
2025-08-27
مراسلة الجديد بين حقول الحشيش.. ومناشدة "رسمية" بعدم تلفها! (فيديو)
عربي و دولي
عربي و دولي
لأول مرة.. اسرائيل تنشر صورة "أبو عبيدة"!
2025-08-31 | 09:39
مشاهدات عالية
A-
A+
لأول مرة.. اسرائيل تنشر صورة "أبو عبيدة"!
أعلن جيش
العدو
الاسرائيلي، "اغتيال قائد منظومة الدعاية في
الجناح
العسكري لحماس أبو عبيدة".
ونشر المتحدث
باسم
جيش
العدو
الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "الجيش والشاباك يقضيان على قائد منظومة الدعاية في
الجناح
العسكري لحماسحذيفة الكحلوت المسمى
أبو عبيدة
، والعملية أديرت من
غرفة العمليات
التابعة لجهاز
الشاباك
وذلك بفضل معلومات استخبارية مسبقة تم جمعها من قبل الشاباك وهيئة الاستخبارات والتي أشارت إلى مكان اختبائه".
لأول مرة.. اسرائيل تنشر صورة "أبو عبيدة"!
عربي و دولي
اسرائيل
الجيش الاسرائيلي
العودة الى الأعلى
