لأول مرة.. اسرائيل تنشر صورة "أبو عبيدة"!

أعلن جيش الاسرائيلي، "اغتيال قائد منظومة الدعاية في العسكري لحماس أبو عبيدة".







ونشر المتحدث جيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن "الجيش والشاباك يقضيان على قائد منظومة الدعاية في العسكري لحماسحذيفة الكحلوت المسمى ، والعملية أديرت من التابعة لجهاز وذلك بفضل معلومات استخبارية مسبقة تم جمعها من قبل الشاباك وهيئة الاستخبارات والتي أشارت إلى مكان اختبائه".