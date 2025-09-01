الأخبار
عربي و دولي

الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي باتجاه سفينة "سكارليت راي" في البحر الأحمر

2025-09-01 | 02:20
الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي باتجاه سفينة "سكارليت راي" في البحر الأحمر
الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي باتجاه سفينة "سكارليت راي" في البحر الأحمر
الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي باتجاه سفينة "سكارليت راي" في البحر الأحمر

عربي و دولي

يعلنون

إطلاق

صاروخ

باليستي

باتجاه

سفينة

"سكارليت

البحر

الأحمر

الكابينيت الإسرائيلي يحسمها: لا صفقة جزئية للأسرى
270 قتيلا في زلزال ضرب جنوب شرق أفغانستان

اقرأ ايضا في عربي و دولي

ترامب لنتنياهو: للإستمرار في القتال "بكامل القوة"
07:18

ترامب لنتنياهو: للإستمرار في القتال "بكامل القوة"

قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض طرح اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار مع حركة حماس على التصويت داخل الحكومة الأمنية، مؤكداً أن "المقترح غير مطروح على الطاولة"، ومشيراً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حثّه على عدم قبوله.

07:18

ترامب لنتنياهو: للإستمرار في القتال "بكامل القوة"

قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض طرح اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار مع حركة حماس على التصويت داخل الحكومة الأمنية، مؤكداً أن "المقترح غير مطروح على الطاولة"، ومشيراً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حثّه على عدم قبوله.

لقطات جديدة لأسطول الصمود العالمي المتجه نحو غزة (فيديو)
Play
04:46

لقطات جديدة لأسطول الصمود العالمي المتجه نحو غزة (فيديو)


مشاهد جديدة لأسطول الصمود العالمي الذي يتألف من نحو 20 قاربًا تقل أكثر من 300 شخص ويتجه نحو غزة لكسر الحصار الإسرائيلي

04:46

لقطات جديدة لأسطول الصمود العالمي المتجه نحو غزة (فيديو)


مشاهد جديدة لأسطول الصمود العالمي الذي يتألف من نحو 20 قاربًا تقل أكثر من 300 شخص ويتجه نحو غزة لكسر الحصار الإسرائيلي

الكابينيت الإسرائيلي يحسمها: لا صفقة جزئية للأسرى
02:46

الكابينيت الإسرائيلي يحسمها: لا صفقة جزئية للأسرى

اجتمع مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي "الكابينيت"، مساء الأحد، لمناقشة الخطوات التالية في عملية السيطرة على مدينة غزة، في الوقت الذي تظاهرت فيه عائلات الأسرى أمام مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب.

02:46

الكابينيت الإسرائيلي يحسمها: لا صفقة جزئية للأسرى

اجتمع مجلس الوزراء الأمني ​​الإسرائيلي "الكابينيت"، مساء الأحد، لمناقشة الخطوات التالية في عملية السيطرة على مدينة غزة، في الوقت الذي تظاهرت فيه عائلات الأسرى أمام مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب.

ترامب لنتنياهو: للإستمرار في القتال "بكامل القوة"
07:18
لقطات جديدة لأسطول الصمود العالمي المتجه نحو غزة (فيديو)
04:46
الكابينيت الإسرائيلي يحسمها: لا صفقة جزئية للأسرى
02:46
270 قتيلا في زلزال ضرب جنوب شرق أفغانستان
01:25
نتنياهو عن حزب الله: نضربه كلّما حاول رفع رأسه
15:50
نتنياهو: نضرب حزب الله في لبنان كلّما حاول رفع رأسه
14:25
