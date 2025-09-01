الحوثيون يعلنون إطلاق صاروخ باليستي باتجاه سفينة "سكارليت راي" في البحر الأحمر

قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض طرح اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار مع حركة حماس على التصويت داخل الحكومة الأمنية، مؤكداً أن "المقترح غير مطروح على الطاولة"، ومشيراً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حثّه على عدم قبوله.
مشاهد جديدة لأسطول الصمود العالمي الذي يتألف من نحو 20 قاربًا تقل أكثر من 300 شخص ويتجه نحو غزة لكسر الحصار الإسرائيلي
اجتمع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي "الكابينيت"، مساء الأحد، لمناقشة الخطوات التالية في عملية السيطرة على مدينة غزة، في الوقت الذي تظاهرت فيه عائلات الأسرى أمام مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب.