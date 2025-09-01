270 قتيلا في زلزال ضرب جنوب شرق أفغانستان

وقال المركز إن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات. ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين محليين أن هناك مخاوف من وفاة المئات في الزلزال.
ونقلت شبكة "إن بي سي" عن مسؤولين في طالبان أن 250 على الأقل تقلوا في الزلزال الذي ضرب شرق البلاد.
وكان المتحدث باسم إدارة الصحة المحلية أجمل درويش ذكر أن 9 أشخاص قُتلوا وأصيب 25 آخرون في إقليم ننغرهار شرقي البلاد.
قالت صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض طرح اتفاق تبادل أسرى ووقف إطلاق النار مع حركة حماس على التصويت داخل الحكومة الأمنية، مؤكداً أن "المقترح غير مطروح على الطاولة"، ومشيراً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب حثّه على عدم قبوله.
مشاهد جديدة لأسطول الصمود العالمي الذي يتألف من نحو 20 قاربًا تقل أكثر من 300 شخص ويتجه نحو غزة لكسر الحصار الإسرائيلي
اجتمع مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي "الكابينيت"، مساء الأحد، لمناقشة الخطوات التالية في عملية السيطرة على مدينة غزة، في الوقت الذي تظاهرت فيه عائلات الأسرى أمام مقر الجيش الإسرائيلي في تل أبيب.