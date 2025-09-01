القناة 13 الإسرائيلية: الجيش اعترض مسيرة أطلقت من اليمن في منطقة سيناء قبل اختراقها الأجواء الإسرائيلية

رفض مسؤولان في حركة حماس ما يُحكى عن خطة أميركية لسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإخلائه من سكانه وتحويله الى منطقة اقتصادية وسياحية، بعد تقارير في هذا الشأن وردت في صحيفة "واشطن بوست" الأميركية.

