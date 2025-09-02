جسم غريب يخترق الليل في جنوب لبنان.. ما هو؟ (فيديو)

جسم غريب يخترق الليل في جنوب لبنان.. ما هو؟
شهد سكان شمال فلسطين وجنوب لبنان ظهور جسم غريب في السماء، ما أثار التساؤلات وانتشار فيديوهات توثق المشهد.
فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجسم عبارة عن صاروخ يحمل القمر الصناعي الإسرائيلي "أفق 19" التابع لشركة رفائيل، في عملية… pic.twitter.com/Uv6RyQWIco
— al jadeed news (@ALJADEEDNEWS) September 2, 2025
جسم غريب يخترق الليل في جنوب لبنان.. ما هو؟
شهد سكان شمال فلسطين وجنوب لبنان ظهور جسم غريب في السماء، ما أثار التساؤلات وانتشار فيديوهات توثق المشهد.
فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجسم عبارة عن صاروخ يحمل القمر الصناعي الإسرائيلي "أفق 19" التابع لشركة رفائيل، في عملية… pic.twitter.com/Uv6RyQWIco
فيديو يُظهر حجم الدمار الذي لحق بشارع الرشيد بعد الحرب الإسرائيلية على غزة، مقارنةً بمظهره قبل الإعتداءات.