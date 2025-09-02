الأخبار
عربي و دولي

جسم غريب يخترق الليل في جنوب لبنان.. ما هو؟ (فيديو)

2025-09-02 | 15:55
جسم غريب يخترق الليل في جنوب لبنان.. ما هو؟ (فيديو)
جسم غريب يخترق الليل في جنوب لبنان.. ما هو؟ (فيديو)

شهد سكان شمال فلسطين وجنوب لبنان ظهور جسم غريب في السماء، ما أثار التساؤلات وانتشار فيديوهات توثق المشهد.

فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجسم عبارة عن صاروخ يحمل القمر الصناعي الإسرائيلي "أفق 19" التابع لشركة رفائيل، في عملية إطلاق مخصصة لأغراض التجسس.

شاهد الفيديو:

جسم غريب يخترق الليل في جنوب لبنان.. ما هو؟ (فيديو)

محليات

عربي و دولي

جنوب لبنان

إسرائيل

شمال فلسطين

قمر صناعي

