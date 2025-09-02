جسم غريب يخترق الليل في جنوب لبنان.. ما هو؟ (فيديو)

شهد سكان شمال وجنوب ظهور جسم غريب في السماء، ما أثار التساؤلات وانتشار فيديوهات توثق المشهد.



فيما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجسم عبارة عن صاروخ يحمل الصناعي "أفق 19" التابع لشركة رفائيل، في عملية إطلاق مخصصة لأغراض التجسس.



شاهد الفيديو:

