عربي و دولي

بعد هاشتاغ يزعم موته.. ترامب يُعلّق!

2025-09-01 | 10:13
بعد هاشتاغ يزعم موته.. ترامب يُعلّق!
بعد هاشتاغ يزعم موته.. ترامب يُعلّق!

ردّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقوة على الشائعات والنظريات التي انتشرت مؤخراً بشأن حالته الصحية.

ولا يزال ترامب يتصدر الحديث عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويوم السبت، اشتعلت منصة "إكس" بعبارات مثيرة أبرزها "ترامب مات".

وجاءت هذه الضجة في أعقاب غياب ترامب عن بعض الفعاليات العامة مؤخراً، إلى جانب تداول صور تظهر كدمة متكررة على يده، الأمر الذي زاد من وتيرة التكهنات بشأن وضعه الصحي.

وفي منشور على منصته "تروث سوشال"، قال ترامب، الأحد: "لم أشعر بأني أفضل حالا في حياتي هكذا قط"، مشيراً إلى أن "العاصمة واشنطن أصبحت منطقة خالية من الجريمة".

وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن ترامب شوهد الأحد مرتدياً بنطالاً وقميصاً أسودين وقبعة بيضاء تحمل شعار USA أثناء دخوله سيارة رياضية سوداء في البيت الأبيض.

ووصل موكبه إلى نادي ترامب الوطني للغولف في ستيرلينغ، بولاية فرجينيا، حوالي الساعة العاشرة صباحا.

وكان عدد من مراسلي البيت الأبيض كشفوا أن "الرئيس لم يظهر علنا منذ اجتماع مجلس الوزراء يوم الثلاثاء".
بعد هاشتاغ يزعم موته.. ترامب يُعلّق!

عربي و دولي

دونالد ترامب

أميركا

