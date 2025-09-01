بعد هاشتاغ يزعم موته.. ترامب يُعلّق!

ردّ الرئيس الأميركي بقوة على الشائعات والنظريات التي انتشرت مؤخراً بشأن حالته الصحية.

ولا يزال يتصدر الحديث عبر منصات التواصل الاجتماعي.



ويوم السبت، اشتعلت منصة "إكس" بعبارات مثيرة أبرزها "ترامب مات".



وجاءت هذه الضجة في أعقاب غياب ترامب عن بعض الفعاليات العامة مؤخراً، إلى جانب تداول صور تظهر كدمة متكررة على يده، الأمر الذي زاد من وتيرة التكهنات بشأن وضعه الصحي.



وفي منشور على منصته "تروث سوشال"، قال ترامب، الأحد: "لم أشعر بأني أفضل حالا في حياتي هكذا قط"، مشيراً إلى أن " أصبحت منطقة خالية من الجريمة".



وقالت صحيفة " " إن ترامب شوهد الأحد مرتدياً بنطالاً وقميصاً أسودين وقبعة بيضاء تحمل شعار USA أثناء دخوله سيارة رياضية سوداء في .



ووصل موكبه إلى نادي ترامب الوطني للغولف في ستيرلينغ، بولاية فرجينيا، حوالي الساعة العاشرة صباحا.



وكان عدد من مراسلي البيت كشفوا أن "الرئيس لم يظهر علنا منذ اجتماع يوم الثلاثاء".