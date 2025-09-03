ماكرون يطرق باب تل أبيب.. والجواب: "ليس الآن"

ويأتي ذلك بعد إعلان ماكرون عزمه الاعتراف بدولة فلسطينية في أيلول، ما أثار انتقادات إسرائيلية واسعة، رغم إصرار باريس على موقفها الذي لاقى تأييد عدد من الدول الغربية.
حكمت قاضية فيدرالية في الولايات المتحدة، الأربعاء، بعدم قانونية قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلغاء منح بقرابة 2.2 مليار دولار لجامعة هارفارد.ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز، فقد قضت المحكمة أيضا بأن الإدارة الأميركية لم يعد بإمكانها خفض تمويل الأبحاث للجامعة العريقة المنتمية إلى رابطة اللبلاب.
جاء في أسرار النهار: تتضارب المعلومات عبر الحدود، ففيما قال مصدر حزبي إن انفجاراً أصاب مسلحين سوريين في مخزن سابق لـ”حزب الله” في ريف القصير، قال مصدر آخر إن الانفجار وقع نتيجة لغم أرضي من مخلفات المهربين بمنطقة صفاوي، أما مخزن سلاح الحزب فقد عثر عليه تحت الأرض في حمص.
هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المتظاهرين المطالبين بوقف الحرب في غزة والتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى مع "حماس"، متهمًا إياهم بإغلاق الطرق وإشعال الحرائق وتهديده بالقتل والتصرف "كالفاشيين".