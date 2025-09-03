نتنياهو يُعلنها: مهدد بالقتل من الداخل!

واعتبر نتنياهو أنّ "المظاهرات الممولة والمسيسة تجاوزت كل الحدود"، داعيًا إلى إنفاذ القانون بحق المحتجين.
حكمت قاضية فيدرالية في الولايات المتحدة، الأربعاء، بعدم قانونية قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إلغاء منح بقرابة 2.2 مليار دولار لجامعة هارفارد.ووفقا لما ذكرته وكالة رويترز، فقد قضت المحكمة أيضا بأن الإدارة الأميركية لم يعد بإمكانها خفض تمويل الأبحاث للجامعة العريقة المنتمية إلى رابطة اللبلاب.
جاء في أسرار النهار: تتضارب المعلومات عبر الحدود، ففيما قال مصدر حزبي إن انفجاراً أصاب مسلحين سوريين في مخزن سابق لـ”حزب الله” في ريف القصير، قال مصدر آخر إن الانفجار وقع نتيجة لغم أرضي من مخلفات المهربين بمنطقة صفاوي، أما مخزن سلاح الحزب فقد عثر عليه تحت الأرض في حمص.
أفادت هيئة البث الإسرائيلية أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طلب زيارة تل ابيب، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعتبر أن الوقت غير مناسب.