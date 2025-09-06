قائمة سوداء جديدة للدول التي تحتجز مواطنين أميركيين

وهذه القائمة مستوحاة من قائمة الدول الداعمة للإرهاب التي تعدها وزارة الخارجية الأميركية
والتي تتضمن عقوبات مالية على الدول المدرجة فيها.
ولم تعلن إدارة ترامب
رسميا بعد أسماء الدول التي قد تدرج في القائمة السوداء، لكنّ مسؤولا كبيرا أفاد لـ"وكالة الصحافة الفرنسية
" بأن الصين وإيران وأفغانستان قد تكون من بينها بسبب "تورطها المتكرر في دبلوماسية الرهائن".
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن
هويته: "اليوم
نضع حدًّا واضحًا وخطًا أحمر: لا يمكنكم استخدام أميركيين كورقة مساومة وإلا ستواجهون تبعات وخيمة".
وبموجب المرسوم الجديد، تخضع الدول التي تستهدفها واشنطن
لعقوبات، كما يُمنع مسؤولوها المتورطون في التوقيفات من دخول الولايات المتحدة
.
كذلك، يمكن وزارة الخارجية
بموجب المرسوم الجديد منع المواطنين الأميركيين
من السفر إلى البلدان المدرجة في القائمة.