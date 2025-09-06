قائمة سوداء جديدة للدول التي تحتجز مواطنين أميركيين

وقّع الرئيس الأميركي مرسومًا يقضي بإنشاء قائمة سوداء للدول التي يُحتجز فيها أميركيون بشكل غير عادل، بحسب ، وهو إجراء تفرض بموجبه عقوبات صارمة على المسؤولين المعنيين.

وهذه القائمة مستوحاة من قائمة الدول الداعمة للإرهاب التي تعدها والتي تتضمن عقوبات مالية على الدول المدرجة فيها.



ولم تعلن إدارة رسميا بعد أسماء الدول التي قد تدرج في القائمة السوداء، لكنّ مسؤولا كبيرا أفاد لـ" " بأن الصين وإيران وأفغانستان قد تكون من بينها بسبب "تورطها المتكرر في دبلوماسية الرهائن".



وقال المسؤول الذي طلب عدم هويته: " نضع حدًّا واضحًا وخطًا أحمر: لا يمكنكم استخدام أميركيين كورقة مساومة وإلا ستواجهون تبعات وخيمة".



وبموجب المرسوم الجديد، تخضع الدول التي تستهدفها لعقوبات، كما يُمنع مسؤولوها المتورطون في التوقيفات من دخول .



كذلك، يمكن بموجب المرسوم الجديد منع المواطنين من السفر إلى البلدان المدرجة في القائمة.