الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
شاب يخسر حياته.. مقابل 5 دولارات (شاهد الفيديو)
شاب يخسر حياته.. مقابل 5 دولارات (شاهد الفيديو)
A-
A+

شاب يخسر حياته.. مقابل 5 دولارات (شاهد الفيديو)

منوعات

2025-09-06 | 02:26
شاب يخسر حياته.. مقابل 5 دولارات (شاهد الفيديو)
العودة الى الأعلى
Aljadeed
شاب يخسر حياته.. مقابل 5 دولارات (شاهد الفيديو)

اختفى شاب هندي يبلغ من العمر 21 عامًا بعدما قفز في نهر يامونا مقابل 500 روبية (نحو 5 دولارات أميركية)، إثر قبوله تحديًا من أصدقائه في باغبات بولاية أوتار براديش، الذين عرضوا عليه المال وحفلة إن تمكن من عبور النهر سباحةً. إلا أنّ التيار القوي جرفه ولم ينجُ.

اقرأ ايضا في منوعات

في فرنسا.. اصغر تلميذة تنال شهادة البكالوريا
02:47

في فرنسا.. اصغر تلميذة تنال شهادة البكالوريا

أعلنت وزارة التربية الفرنسية حصول تلميذة في التاسعة من العمر على شهادة البكالوريا، لتصبح بذلك أصغر شخص ينال هذه الشهادة، وذلك في تأكيد لمعلومات نشرتها قناة "فرانس إنفو".

02:47

في فرنسا.. اصغر تلميذة تنال شهادة البكالوريا

أعلنت وزارة التربية الفرنسية حصول تلميذة في التاسعة من العمر على شهادة البكالوريا، لتصبح بذلك أصغر شخص ينال هذه الشهادة، وذلك في تأكيد لمعلومات نشرتها قناة "فرانس إنفو".

جراح بريطاني يبتر ساقيه عمداً.. والسبب صادم!
08:50

جراح بريطاني يبتر ساقيه عمداً.. والسبب صادم!

قضت محكمة بريطانية بسجن جرّاح أوعية دموية سابق في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) لمدة عامين وثمانية أشهر، بعد إدانته بالاحتيال في التأمين وحيازة مواد إباحية متطرفة.

08:50

جراح بريطاني يبتر ساقيه عمداً.. والسبب صادم!

قضت محكمة بريطانية بسجن جرّاح أوعية دموية سابق في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) لمدة عامين وثمانية أشهر، بعد إدانته بالاحتيال في التأمين وحيازة مواد إباحية متطرفة.

بالفيديو - اول طائرة شحن كهربائية.. التجارب بدأت
Play
08:06

بالفيديو - اول طائرة شحن كهربائية.. التجارب بدأت

تنهي طائرة كهربائية صغيرة أول رحلة شحن تجريبية لها في ظروف حقيقية بين مطاري ستافنجر وبيرغن في جنوب غرب النرويج، بحسب شركة النقل الجوي العام النرويجية "أفينور".
قطعت الطائرة، وهي من طراز Alia التي صنعتها شركة Beta الأمريكية، والتي تديرها الشركة النرويجية التابعة لشركة النقل Bristow، مسافة 160 كيلومترًا بين المدينتين في 55 دقيقة، لمحاكاة رحلة نقل البضائع.

08:06

بالفيديو - اول طائرة شحن كهربائية.. التجارب بدأت

تنهي طائرة كهربائية صغيرة أول رحلة شحن تجريبية لها في ظروف حقيقية بين مطاري ستافنجر وبيرغن في جنوب غرب النرويج، بحسب شركة النقل الجوي العام النرويجية "أفينور".
قطعت الطائرة، وهي من طراز Alia التي صنعتها شركة Beta الأمريكية، والتي تديرها الشركة النرويجية التابعة لشركة النقل Bristow، مسافة 160 كيلومترًا بين المدينتين في 55 دقيقة، لمحاكاة رحلة نقل البضائع.

اخترنا لك
في فرنسا.. اصغر تلميذة تنال شهادة البكالوريا
02:47
جراح بريطاني يبتر ساقيه عمداً.. والسبب صادم!
08:50
بالفيديو - اول طائرة شحن كهربائية.. التجارب بدأت
08:06
"حورية البحر الجليدي" تسعى لكسر الرقم القياسي (فيديو)
07:42

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025