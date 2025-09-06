شاب يخسر حياته.. مقابل 5 دولارات (شاهد الفيديو)

اختفى شاب هندي يبلغ من العمر 21 عامًا بعدما قفز في نهر يامونا مقابل 500 روبية (نحو 5 دولارات أميركية)، إثر قبوله تحديًا من أصدقائه في باغبات بولاية أوتار ، الذين عرضوا عليه المال وحفلة إن تمكن من عبور النهر سباحةً. إلا أنّ القوي جرفه ولم ينجُ.