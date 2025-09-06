شاب يخسر حياته.. مقابل 5 دولارات (شاهد الفيديو)

View this post on Instagram
أعلنت وزارة التربية الفرنسية حصول تلميذة في التاسعة من العمر على شهادة البكالوريا، لتصبح بذلك أصغر شخص ينال هذه الشهادة، وذلك في تأكيد لمعلومات نشرتها قناة "فرانس إنفو".
قضت محكمة بريطانية بسجن جرّاح أوعية دموية سابق في هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) لمدة عامين وثمانية أشهر، بعد إدانته بالاحتيال في التأمين وحيازة مواد إباحية متطرفة.
تنهي طائرة كهربائية صغيرة أول رحلة شحن تجريبية لها في ظروف حقيقية بين مطاري ستافنجر وبيرغن في جنوب غرب النرويج، بحسب شركة النقل الجوي العام النرويجية "أفينور".قطعت الطائرة، وهي من طراز Alia التي صنعتها شركة Beta الأمريكية، والتي تديرها الشركة النرويجية التابعة لشركة النقل Bristow، مسافة 160 كيلومترًا بين المدينتين في 55 دقيقة، لمحاكاة رحلة نقل البضائع.