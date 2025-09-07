حماس: جاهزون لهدنة طويلة الأمد مع إسرائيل

قال رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة عن وضع إسرائيل على الساحة الدولية، إنه "إذا اضطر للاختيار بين الانتصار على الأعداء وبين الدعاية السيئة ضده فسيختار حتما الخيار الأول".