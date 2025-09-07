الأخبار
عربي و دولي

العربية: مسيّرة من اليمن أصابت صالة ركاب في مطار رامون الإسرائيلي

2025-09-07 | 08:10
العربية: مسيّرة من اليمن أصابت صالة ركاب في مطار رامون الإسرائيلي
مقالات ذات صلة
عربي و دولي

مسيّرة

اليمن

أصابت

رامون

الإسرائيلي

الشرع يحضر حفل تخرّج.. وزوجته من بين الخريجين (فيديو)
حماس: جاهزون لهدنة طويلة الأمد مع إسرائيل

اقرأ ايضا في عربي و دولي

"هدفنا إطباق الخناق على المحور الايراني".. تصريحات جديدة لنتنياهو
09:13

"هدفنا إطباق الخناق على المحور الايراني".. تصريحات جديدة لنتنياهو

قال رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة عن وضع إسرائيل على الساحة الدولية، إنه "إذا اضطر للاختيار بين الانتصار على الأعداء وبين الدعاية السيئة ضده فسيختار حتما الخيار الأول".

مُسيّرة من اليمن أصابت صالة ركاب في مطار إسرائيلي (فيديو)
Play
08:41

مُسيّرة من اليمن أصابت صالة ركاب في مطار إسرائيلي (فيديو)

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن "مسيّرة من اليمن أطلقها الحوثيون سقطت في مطار رامون الاسرائيلي قرب إيلات ما تسبب بتوقف حركة الطيران في المطار ووقوع إصابات".
وأفادت هيئة المطارات الإسرائيلية، أن "عمليات الإقلاع والهبوط توقفت في مطار رامون بالنقب".

الشرع يحضر حفل تخرّج.. وزوجته من بين الخريجين (فيديو)
Play
08:36

الشرع يحضر حفل تخرّج.. وزوجته من بين الخريجين (فيديو)

أظهر مقطع فيديو حضور الرئيس السوري أحمد الشرع حفل تخرج عقيلته لطيفة دروبي من جامعة إدلب كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
وظهر الشرع في الحفل يكرم الطلبة الخريجين ومن بينهم زوجته لطيفة، حيث جمعتهم على منصة التكريم صورة تذكارية.

"هدفنا إطباق الخناق على المحور الايراني".. تصريحات جديدة لنتنياهو
09:13
مُسيّرة من اليمن أصابت صالة ركاب في مطار إسرائيلي (فيديو)
08:41
الشرع يحضر حفل تخرّج.. وزوجته من بين الخريجين (فيديو)
08:36
حماس: جاهزون لهدنة طويلة الأمد مع إسرائيل
06:07
حماس: لن نتخلى عن السلاح إلا بقيام الدولة الفلسطينية
06:05
وسط المجاعة.. بالفيديو: إفتتاح "مقهى" بغزة يثير جدلاً واسعاً!
03:39
