العربية: مسيّرة من اليمن أصابت صالة ركاب في مطار رامون الإسرائيلي

قال رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة عن وضع إسرائيل على الساحة الدولية، إنه "إذا اضطر للاختيار بين الانتصار على الأعداء وبين الدعاية السيئة ضده فسيختار حتما الخيار الأول".
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن "مسيّرة من اليمن أطلقها الحوثيون سقطت في مطار رامون الاسرائيلي قرب إيلات ما تسبب بتوقف حركة الطيران في المطار ووقوع إصابات".وأفادت هيئة المطارات الإسرائيلية، أن "عمليات الإقلاع والهبوط توقفت في مطار رامون بالنقب".
أظهر مقطع فيديو حضور الرئيس السوري أحمد الشرع حفل تخرج عقيلته لطيفة دروبي من جامعة إدلب كلية الآداب والعلوم الإنسانية.وظهر الشرع في الحفل يكرم الطلبة الخريجين ومن بينهم زوجته لطيفة، حيث جمعتهم على منصة التكريم صورة تذكارية.