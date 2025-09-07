الشرع يحضر حفل تخرّج.. وزوجته من بين الخريجين (فيديو)

View this post on Instagram
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
A post shared by al jadeed news (@aljadeednews)
قال رئيس وزراء العدو الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة عن وضع إسرائيل على الساحة الدولية، إنه "إذا اضطر للاختيار بين الانتصار على الأعداء وبين الدعاية السيئة ضده فسيختار حتما الخيار الأول".
أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، أن "مسيّرة من اليمن أطلقها الحوثيون سقطت في مطار رامون الاسرائيلي قرب إيلات ما تسبب بتوقف حركة الطيران في المطار ووقوع إصابات".وأفادت هيئة المطارات الإسرائيلية، أن "عمليات الإقلاع والهبوط توقفت في مطار رامون بالنقب".