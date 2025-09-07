"هدفنا إطباق الخناق على المحور الايراني".. تصريحات جديدة لنتنياهو

قال رئيس وزراء ، بنيامين نتنياهو، في مستهل جلسة الحكومة عن وضع على الساحة الدولية، إنه "إذا اضطر للاختيار بين الانتصار على الأعداء وبين الدعاية السيئة ضده فسيختار حتما الخيار الأول".

وتابع: "أنا واع للثمن الذي ندفعه على الساحة الدبلوماسية والدعائية، وأفضل طريقة للخروج من هذا الوضع هي عبر إنشاء منظومات دعاية كما تحدثتا، وطبعا إنهاء الحرب بأسرع وقت ممكن، إنهاء الحرب بانتصار وفق ما حددنا من شروط، أي على وإعادة المخطوفين وضمان ألا تشكل غزة تهديدا علينا".



وأضاف نتنياهو: "نعزز عملياتنا على مشارف مدينة غزة وداخلها، نقضي على البنى التحتية، ونقضي على القادة الإجراميين، وأنشأنا مساحة إنسانية أخرى للسماح للسكان المدنيين في غزة بالمغادرة إلى مكان آمن وتلقي المساعدات الإنسانية هناك".



وأكمل: "إن جهودنا في غزة هي جزء من جهودنا لإطباق الخناق على المحور ، يهدف هذا المحور أساسا إلى تدمير ، لقد وجهنا ضرباتٍ قاصمة لحماس وحزب والحوثيين، وأسقطنا نظام . وبالطبع، كان أبرز ما في الأمر هو الضربة الموجعة لراعي هذا المحور - ، وإزالة التهديد الوجودي المتمثل بالقنابل النووية والصواريخ الباليستية من فوق رؤوسنا. سنواصل جهودنا حتى نحقق جميع أهداف الحرب".