ضربة روسية تتسبب بأضرار في مقر الحكومة الأوكرانية

من جهته، أعلن رئيس الإدارة العسكرية في كييف تيمور تكاتشينكو اندلاع حريق في منطقة بيشيرسكي إثر الهجوم، فيما أفاد شهود لوكالة رويترز برؤية دخان كثيف يتصاعد من المبنى الرئيسي للحكومة.
وأعلن سلاح الجو الأوكراني أن روسيا أطلقت أكثر من 800 مسيرة وصاروخ باتجاه أوكرانيا خلال الليل.
جدل في غزة ودول عربية بسبب افتتاح "كافيه نوتيلا" وسط أزمة غذائية خانقة، حيث انتقد ناشطون الفيديو الترويجي واستغربوا توفر المنتجات رغم الحصار.شاهد الفيديو:
أعلن رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا استقالته الأحد لتجنب انقسام حزبه الديمقراطي الليبرالي الحاكم، بعد خسارة الائتلاف الذي يقوده أغلبيته في مجلس المستشارين في انتخابات تموز الماضي.
فيديو يوثق لحظة نسف برج السوسي السكني في قطاع غزة.