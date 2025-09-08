عاجل
قائد الجيش من عين التينة رداً على سؤال "مرتاح للوضع": دايماً
05:45
دورة "التغطيات المباشرة" تنطلق الأسبوع المقبل.. بامكانكم الإنضمام
11:11
على حساب القطاع المصرفي.. هكذا راكم صفير ثرواته (فيديو)
10:58
"المشروب الترند".. متى يصبح خطيراً؟
08:41
مُسيّرة من اليمن أصابت صالة ركاب في مطار إسرائيلي (فيديو)
08:36
الشرع يحضر حفل تخرّج.. وزوجته من بين الخريجين (فيديو)
عربي و دولي
الإسعاف الإسرائيلي: اشتباه بوجود عبوة ناسفة في منطقة إطلاق النار بالقدس
2025-09-08 | 03:50
A-
A+
الإسعاف الإسرائيلي: اشتباه بوجود عبوة ناسفة في منطقة إطلاق النار بالقدس
مقالات ذات صلة
إرنا: انفجار 5 عبوات ناسفة بمناطق متفرقة في طهران
"بعبوة ناسفة".. من خطط لاستهداف نتنياهو؟
يسرائيل هيوم: مقتل 5 إسرائيليين في إطلاق النار بالقدس
الإسعاف الإسرائيلي: اشتباه بوجود عبوة ناسفة في منطقة إطلاق النار بالقدس
عربي و دولي
الإسرائيلي:
اشتباه
بوجود
ناسفة
منطقة
إطلاق
النار
بالقدس
تهديد "حوثي" لإعلامي لبناني.. والنقابة تتحرك
باب عملاق غامض يثير الجدل (فيديو)
اقرأ ايضا في عربي و دولي
06:09
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عدة أهداف لحزب الله في البقاع
06:09
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عدة أهداف لحزب الله في البقاع
05:51
القناة 12 الإسرائيلية: إغلاق المجال الجوي في محيط مطار رامون بسبب الاشتباه بتسلل مسيرة
05:51
القناة 12 الإسرائيلية: إغلاق المجال الجوي في محيط مطار رامون بسبب الاشتباه بتسلل مسيرة
05:47
"معسكرات لقوة الرضوان في البقاع".. إسرائيل تزعم!
زعم جيش العدو الاسرائيلي مهاجمته مواقع وأهداف لحزب الله في منطقة البقاع في لبنان.
05:47
"معسكرات لقوة الرضوان في البقاع".. إسرائيل تزعم!
زعم جيش العدو الاسرائيلي مهاجمته مواقع وأهداف لحزب الله في منطقة البقاع في لبنان.
يحدث الآن
محليات
07:12
قائد الجيش من عين التينة رداً على سؤال "مرتاح للوضع": دايماً
محليات
06:55
بعدما جاء مخالفا لقرار النيابة العامة المالية.. استئناف القرار الظني الصادر بقضية "الكازينو"
خاص الجديد
06:51
مراسل الجديد: وصول قائد الجيش العماد رودولف هيكل الى عين التينة للقاء الرئيس بري
اخترنا لك
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عدة أهداف لحزب الله في البقاع
06:09
القناة 12 الإسرائيلية: إغلاق المجال الجوي في محيط مطار رامون بسبب الاشتباه بتسلل مسيرة
05:51
"معسكرات لقوة الرضوان في البقاع".. إسرائيل تزعم!
05:47
نتنياهو: تجري حالياً ملاحقة وحصار القرى التي خرج منها المنفذون
05:26
"هذا التحذير النهائي".. وزير الحرب الاسرائيلي يُصعّد!
05:18
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء نتنياهو يجري تقييما للوضع مع رؤساء الأجهزة الأمنية في أعقاب هجوم القدس
04:29
زوارنا يقرؤون الآن
2025-06-07
في صريفا.. إعتراض دورية لليونيفيل!
2025-06-10
قمة لبنانية -اردنية وتوافق على رفض مخططات تهجير الفلسطينيين
2025-09-05
بالفيديو: المسيرات بدأت في الضاحية!
2025-06-16
هيئة البث الإسرائيلية: 4 مسيرات إيرانية اخترقت الأجواء الإسرائيلية منذ صباح اليوم
2025-06-29
"حزب الله" وبرّي.. وخطوة بـ خطوة!
08:03
معلومات الجديد: أميركا رحّبت بالعرض اللبناني وأكدت التزامها دعم الجيش اللبناني لوجستياً وسياسياً وطلبت تفاصيل إضافية حول آليات التنفيذ والقدرات الميدانية المطلوبة
بالفيديو
بالفيديو
14:21
حسين ايوب : الرئيس عون تحمّل مسؤولية تاريخية .. والصيغة التي طُرحت حمت البلد
13:27
مقدمة النشرة المسائية 07-09-2025
09:59
معراب تحيي ذكرى شهداء المقاومة اللبنانية وكلمة لجعجع
2025-09-07
مراسل الجديد ينقل الأجواء من معراب
2025-09-07
الوفد الأميركي جال جنوب الليطاني.. التفاصيل مع الزميلة جوزفين ديب
2025-09-06
خطة الجيش: السلاح ممنوع.. توقيفات ومداهمات
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
عربي و دولي
05:47
"معسكرات لقوة الرضوان في البقاع".. إسرائيل تزعم!
عربي و دولي
05:47
"معسكرات لقوة الرضوان في البقاع".. إسرائيل تزعم!
فن
11:35
اول ظهور لـ دانييلا رحمة يكشف حملها بطفلها الاول بشكل واضح
فن
11:35
اول ظهور لـ دانييلا رحمة يكشف حملها بطفلها الاول بشكل واضح
محليات
11:31
حزب الله ماضٍ بتعاونه مع الجيش.. واستعداد اسرائيلي للتهدئة مقابل؟
محليات
11:31
حزب الله ماضٍ بتعاونه مع الجيش.. واستعداد اسرائيلي للتهدئة مقابل؟
عربي و دولي
09:13
"هدفنا إطباق الخناق على المحور الايراني".. تصريحات جديدة لنتنياهو
عربي و دولي
09:13
"هدفنا إطباق الخناق على المحور الايراني".. تصريحات جديدة لنتنياهو
عربي و دولي
05:18
"هذا التحذير النهائي".. وزير الحرب الاسرائيلي يُصعّد!
عربي و دولي
05:18
"هذا التحذير النهائي".. وزير الحرب الاسرائيلي يُصعّد!
خاص الجديد
08:10
خلال اجتماع الناقورة.. الجيش عرض خطة متكاملة وأميركا تُرحّب!
خاص الجديد
08:10
خلال اجتماع الناقورة.. الجيش عرض خطة متكاملة وأميركا تُرحّب!
