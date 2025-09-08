تهديد "حوثي" لإعلامي لبناني.. والنقابة تتحرك

أصدرت البيان آلاتي:

استنكر نقيب المحررين واعضاء التهديد الموجه إلى النقابة الزميل ، ويطالب المجلس الجهات الامنية والقضائية المسارعة للكشف عن مصدر بيان التهديد والتحقق من الذين يقفون وراء هذا البيان ودوافعهم وملاحقتهم لكشف كل ملابسات القضية واتخاذ أشد واقصاها في حق هؤلاء.

وكانت قد انتشرت صورة موقعة جماعة تتضمن تهديداً للإعلامي وليد عبود جاء فيها: "كن على استعداد دائم وحذر شديد مما ينتظرك من عقوبات بالخطف والتعذيب ثم التصفية الجسدية"

