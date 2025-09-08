"معسكرات لقوة الرضوان في البقاع".. إسرائيل تزعم!

وادعى المتحدث جيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور له على منصة "إكس"، أن "الجيش أغار قبل قليل على عدة اهداف لحزب في منطقة ومن بينها معسكرات لقوة والتي تم رصد في داخلها عناصر من وتم استخدامها لتخزين وسائل قتالية".وادعى أيضاً، "لقد استخدم حزب الله المعسكرات لإجراء تدريبات وتأهيل مقاتليه وذلك بهدف وتنفيذ مخططات ضد اسرائيل".