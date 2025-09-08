الأخبار
عربي و دولي

"معسكرات لقوة الرضوان في البقاع".. إسرائيل تزعم!

2025-09-08 | 05:47
&quot;معسكرات لقوة الرضوان في البقاع&quot;.. إسرائيل تزعم!
"معسكرات لقوة الرضوان في البقاع".. إسرائيل تزعم!

زعم جيش العدو الاسرائيلي مهاجمته مواقع وأهداف لحزب الله في منطقة البقاع في لبنان.

وادعى المتحدث باسم جيش العدو الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور له على منصة "إكس"، أن "الجيش أغار قبل قليل على عدة اهداف لحزب الله في منطقة البقاع في لبنان ومن بينها معسكرات لقوة الرضوان والتي تم رصد في داخلها عناصر من حزب الله وتم استخدامها لتخزين وسائل قتالية". 

وادعى أيضاً، "لقد استخدم حزب الله المعسكرات لإجراء تدريبات وتأهيل مقاتليه وذلك بهدف تخطيط وتنفيذ مخططات ضد اسرائيل".
 
 
 
 
 
"معسكرات لقوة الرضوان في البقاع".. إسرائيل تزعم!

عربي و دولي

الجيش الاسرائيلي

لبنان

