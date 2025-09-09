إذاعة الجيش الاسرائيلي: سلاح الجو هاجم قبل قليل سيارة وسط لبنان

تم استقبال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال دخوله إلى قاعة المحكمة اليوم للإدلاء بشهادته في إطار قضايا فساد، بعبارات "مجرم وخائن".وكان نتنياهو قد تغيّب الاثنين عن المثول أمام المحكمة "بداعي الانشغال بتداعيات عملية إطلاق النار بالقدس"، حسب زعمه.
أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي في بيان بأنّه "خلافا لما يتمّ تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص وجود مسيّرة قد استهدفت هذه الباخرة، فإنّ هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة".
شن الطيران الحربي الاسرائيلي ليل أمس، غارات على مناطق سورية عدّة في محافظتي حمص واللاذقية.وأفادت وسائل إعلام سورية، بأن "الغارات الإسرائيلية استهدفت مستودعا للأسلحة والذخائر داخل كلية الدفاع الجوي، جنوب مدينة حمص وسط سوريا".وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن "انفجارات هزت ثكنة "سقوبين" العسكرية في اللاذقية بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية".