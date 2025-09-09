إذاعة الجيش الاسرائيلي: سلاح الجو هاجم قبل قليل سيارة وسط لبنان

تم استقبال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال دخوله إلى قاعة المحكمة اليوم للإدلاء بشهادته في إطار قضايا فساد، بعبارات "مجرم وخائن".

وكان نتنياهو قد تغيّب الاثنين عن المثول أمام المحكمة "بداعي الانشغال بتداعيات عملية إطلاق النار بالقدس"، حسب زعمه.