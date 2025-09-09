الأخبار
4 آب "الحقيقة الضائعة"
عربي و دولي

إذاعة الجيش الاسرائيلي: سلاح الجو هاجم قبل قليل سيارة وسط لبنان

2025-09-09 | 01:59
إذاعة الجيش الاسرائيلي: سلاح الجو هاجم قبل قليل سيارة وسط لبنان
إذاعة الجيش الاسرائيلي: سلاح الجو هاجم قبل قليل سيارة وسط لبنان
إذاعة الجيش الاسرائيلي: سلاح الجو هاجم قبل قليل سيارة وسط لبنان

لا استهداف خارجي على متن سفينة "أسطول الصمود"
سلسلة غارات عنيفة تستهدف مواقع عسكرية في سوريا (فيديو)

اقرأ ايضا في عربي و دولي

"مجرم وخائن".. هكذا تم استقبال نتنياهو في المحكمة (فيديو)
Play
03:16

"مجرم وخائن".. هكذا تم استقبال نتنياهو في المحكمة (فيديو)

تم استقبال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال دخوله إلى قاعة المحكمة اليوم للإدلاء بشهادته في إطار قضايا فساد، بعبارات "مجرم وخائن".
وكان نتنياهو قد تغيّب الاثنين عن المثول أمام المحكمة "بداعي الانشغال بتداعيات عملية إطلاق النار بالقدس"، حسب زعمه.

لا استهداف خارجي على متن سفينة "أسطول الصمود"
لا استهداف خارجي على متن سفينة "أسطول الصمود"

أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي في بيان بأنّه "خلافا لما يتمّ تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص وجود مسيّرة قد استهدفت هذه الباخرة، فإنّ هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة".

سلسلة غارات عنيفة تستهدف مواقع عسكرية في سوريا (فيديو)
Play
سلسلة غارات عنيفة تستهدف مواقع عسكرية في سوريا (فيديو)

شن الطيران الحربي الاسرائيلي ليل أمس، غارات على مناطق سورية عدّة في محافظتي حمص واللاذقية.
وأفادت وسائل إعلام سورية، بأن "الغارات الإسرائيلية استهدفت مستودعا للأسلحة والذخائر داخل كلية الدفاع الجوي، جنوب مدينة حمص وسط سوريا".
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن "انفجارات هزت ثكنة "سقوبين" العسكرية في اللاذقية بالتزامن مع الغارات الإسرائيلية".

