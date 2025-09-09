سلسلة غارات عنيفة تستهدف مواقع عسكرية في سوريا (فيديو)

View this post on Instagram
تم استقبال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال دخوله إلى قاعة المحكمة اليوم للإدلاء بشهادته في إطار قضايا فساد، بعبارات "مجرم وخائن".وكان نتنياهو قد تغيّب الاثنين عن المثول أمام المحكمة "بداعي الانشغال بتداعيات عملية إطلاق النار بالقدس"، حسب زعمه.
أفادت الإدارة العامة للحرس الوطني التونسي في بيان بأنّه "خلافا لما يتمّ تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص وجود مسيّرة قد استهدفت هذه الباخرة، فإنّ هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة".