عراقجي: الاتفاق مع الوكالة الدولية الذرية مشروط بعدم تفعيل آلية الزناد

واجه عدد من المحتجين المؤيدين للفلسطينيين الرئيس دونالد ترامب في مطعم بالعاصمة الأميركية واشنطن، واصفين إياه بـ"هتلر عصرنا"، بحسب لقطات مصوّرة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي. وأظهر الفيديو الرئيس الأميركي داخل مطعم، بينما وقف على مقربة منه محتجون ومحتجات رفعت إحداهن على الأقل وشاحا بألوان العلم الفلسطيني. وهتف هؤلاء: "حرّروا واشنطن، حرّروا فلسطين، ترامب هو هتلر عصرنا".