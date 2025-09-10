الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

عراقجي: الاتفاق مع الوكالة الدولية الذرية مشروط بعدم تفعيل آلية الزناد

2025-09-10 | 07:07
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
عراقجي: الاتفاق مع الوكالة الدولية الذرية مشروط بعدم تفعيل آلية الزناد
عراقجي: الاتفاق مع الوكالة الدولية الذرية مشروط بعدم تفعيل آلية الزناد
مقالات ذات صلة
عراقجي: الاتفاق مع الوكالة الدولية الذرية مشروط بعدم تفعيل آلية الزناد

عربي و دولي

الاتفاق

الوكالة

الدولية

الذرية

مشروط

تفعيل

الزناد

العودة الى الأعلى
Aljadeed
عراقجي: لن نمضي في الاتفاق مع الوكالة الدولية إذا أعادت أوروبا العقوبات
معلقون في الهواء.. هكذا هرب موظفو الحكومة (فيديو)

اقرأ ايضا في عربي و دولي

معلقون في الهواء.. هكذا هرب موظفو الحكومة (فيديو)
05:57

معلقون في الهواء.. هكذا هرب موظفو الحكومة (فيديو)

فرّ موظفو الحكومة النيبالية من العاصمة كاتماندو بطريقة غريبة، إذ غادروا معلّقين بطائرة هليكوبتر طوارئ، وذلك في ظلّ احتجاجات تجتاح شوارع العاصمة، للمطالبة بإعادة شبكات التواصل الاجتماعي، والتنديد بآفة الفساد التي يقول المحتجّون إنها تقوّض الدولة، وفقاً لإعلام محلي.

05:57

معلقون في الهواء.. هكذا هرب موظفو الحكومة (فيديو)

فرّ موظفو الحكومة النيبالية من العاصمة كاتماندو بطريقة غريبة، إذ غادروا معلّقين بطائرة هليكوبتر طوارئ، وذلك في ظلّ احتجاجات تجتاح شوارع العاصمة، للمطالبة بإعادة شبكات التواصل الاجتماعي، والتنديد بآفة الفساد التي يقول المحتجّون إنها تقوّض الدولة، وفقاً لإعلام محلي.

"الحرية لفلسطين".. ترامب في مواجهة متظاهرين (فيديو)
Play
04:46

"الحرية لفلسطين".. ترامب في مواجهة متظاهرين (فيديو)

واجه عدد من المحتجين المؤيدين للفلسطينيين الرئيس دونالد ترامب في مطعم بالعاصمة الأميركية واشنطن، واصفين إياه بـ"هتلر عصرنا"، بحسب لقطات مصوّرة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي. وأظهر الفيديو الرئيس الأميركي داخل مطعم، بينما وقف على مقربة منه محتجون ومحتجات رفعت إحداهن على الأقل وشاحا بألوان العلم الفلسطيني. وهتف هؤلاء: "حرّروا واشنطن، حرّروا فلسطين، ترامب هو هتلر عصرنا".

04:46

"الحرية لفلسطين".. ترامب في مواجهة متظاهرين (فيديو)

واجه عدد من المحتجين المؤيدين للفلسطينيين الرئيس دونالد ترامب في مطعم بالعاصمة الأميركية واشنطن، واصفين إياه بـ"هتلر عصرنا"، بحسب لقطات مصوّرة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي. وأظهر الفيديو الرئيس الأميركي داخل مطعم، بينما وقف على مقربة منه محتجون ومحتجات رفعت إحداهن على الأقل وشاحا بألوان العلم الفلسطيني. وهتف هؤلاء: "حرّروا واشنطن، حرّروا فلسطين، ترامب هو هتلر عصرنا".

يحدث الآن

اخترنا لك
عراقجي: لن نمضي في الاتفاق مع الوكالة الدولية إذا أعادت أوروبا العقوبات
09:22
معلقون في الهواء.. هكذا هرب موظفو الحكومة (فيديو)
05:57
"الحرية لفلسطين".. ترامب في مواجهة متظاهرين (فيديو)
04:46
الديوان الأميري في قطر: أمير قطر أكد لسلطان عمان في اتصال هاتفي أن قطر ستتخذ إجراءات لحفظ أمنها وسيادتها إزاء هجوم إسرائيل
04:46
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: من المحتمل أن هجوم قطر لم يحقق النتيجة المرجوة
02:53
صفقة تبادل كبرى: إطلاق سراح تسوركوف ومفاوضات على إسم عماد أمهز!
02:35
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025