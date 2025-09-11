من لبنان إلى الداخل السوري.. ضبط خلية لحزب الله ومصادرة أسلحة ثقيلة (صور)

تمكنت الوحدات المختصة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، بعد متابعة دقيقة وعمل ميداني مكثف، من القبض على خلية إرهابية تابعة لميليشيا " "، كانت تنشط في بلدتي سعسع وكناكر .وأظهرت التحقيقات الأولية أن أفراد الخلية تلقوا تدريبات في معسكرات داخل الأراضي ، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات داخل الأراضي تهدد أمن واستقرار المواطنين.وخلال العملية، تمت مصادرة قواعد لإطلاق ، و 19 صاروخًا من طراز "غراد"، وصواريخ مضادة للدروع، إلى جانب أسلحة فردية وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة.وتمت إحالة الملف إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة المعنية التحقيق مع الموقوفين لكشف كامل الارتباطات والأهداف.