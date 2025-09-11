الأخبار
عربي و دولي

من لبنان إلى الداخل السوري.. ضبط خلية لحزب الله ومصادرة أسلحة ثقيلة (صور)

2025-09-11 | 05:03
من لبنان إلى الداخل السوري.. ضبط خلية لحزب الله ومصادرة أسلحة ثقيلة (صور)
صدر عن قائد الأمن الداخلي في محافظة ريف دمشق السورية العميد أحمد الدالاتي البيان التالي:

تمكنت الوحدات المختصة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة، بعد متابعة دقيقة وعمل ميداني مكثف، من القبض على خلية إرهابية تابعة لميليشيا "حزب الله"، كانت تنشط في بلدتي سعسع وكناكر بريف دمشق الغربي.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن أفراد الخلية تلقوا تدريبات في معسكرات داخل الأراضي اللبنانية، وكانوا يخططون لتنفيذ عمليات داخل الأراضي السورية تهدد أمن واستقرار المواطنين.

وخلال العملية، تمت مصادرة قواعد لإطلاق الصواريخ، و 19 صاروخًا من طراز "غراد"، وصواريخ مضادة للدروع، إلى جانب أسلحة فردية وكميات كبيرة من الذخائر المتنوعة.

وتمت إحالة الملف إلى الجهات المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية، فيما تواصل الأجهزة المعنية التحقيق مع الموقوفين لكشف كامل الارتباطات والأهداف.
 
عربي و دولي

الداخلية السورية

حزب الله

لبنان

سوريا

