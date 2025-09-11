الأخبار
لأمر عاجل.. نتنياهو إلى وزارة الدفاع!

2025-09-11 | 14:15
لأمر عاجل.. نتنياهو إلى وزارة الدفاع!
لأمر عاجل.. نتنياهو إلى وزارة الدفاع!

انسحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فجأة من زيارة مستوطنة معاليه أدوميم في الضفة الغربية، مبرراً ذلك بوجود سبب طارئ.

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل الإعلام العبرية أن نتنياهو توجّه إلى وزارة الدفاع لأمر عاجل، في ظل سلسلة من الاستهدافات والأحداث الأمنية الكبرى التي تشهدها إسرائيل في الأيام الأخيرة

لأمر عاجل.. نتنياهو إلى وزارة الدفاع!

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

الجيش الإسرائيلي

الضفة الغربية

نتنياهو

