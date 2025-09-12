وادعى الجيش ان "تم نقل العناصر التي تم القبض عليها للتحقيق، حيث تبين أن 840 كانت توجه هذه الخلايا لتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية داخل البلاد وخارجها".وزعم الجيش أنه "خلال شهري آذار ونيسان من العام الحالي، تم القبض على عنصرين ميدانيين تابعين للوحدة 840، هما زيدان ومحمد الكريان. كما تم خلال الأسابيع الماضية اعتقال خلايا أخرى، كان يقودها اللبنانيان صلاح الحسيني ومحمد شعيب، اللذان اغتيلا الشهر الماضي في ، وكانا من أبرز العناصر في تهريب الأسلحة من إلى مناطق والسامرة والجبهة الشمالية".وخام ادرعي زاعمًا: "أظهرت التحقيقات أن بعضهم لم يكونوا على علم بالجهة التي يعملون لصالحها، حيث تم تجنيدهم عبر الرشوة المالية".