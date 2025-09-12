رئيس وزراء قطر يتهم اسرائيل بعرقلة جهود انهاء الحرب

اتهم رئيس الوزراء الشيخ آل ثاني بمحاولة عرقلة جهود إنهاء الحرب في غزة من خلال مهاجمةِ قادة حركة في الدوحة،

مؤكدًا أن الإسرائيليين لا يأبهون بحياةِ الرهائن المحتجزين لدى الحركة في غزة. وفي له خلال الجلسة لطارئة لمجلس قال رئيسُ وزراء قطر إن قادةَ مصابون بالغرور وسكرة القوة لأنهم ضمَنوا الإفلات من العقاب مشيًرا إلى أنه لا يجب الاستسلام لغطرسة هؤلاء المتطرفين، بل السعي سعيا حثيثا نحو حل الدولتين وأكد أن قطر تؤْمن إيمانا كاملا بأهمية الوساطة ودورِها كبارقة أملٍ لحل النزاع الدامي في ، وأن الدوحة قد اختارت السلام منهجا ولن يردعها عنه من وصفهم بدعاة الحرب والدمار موضحًا أن الهجوم استهدف حيا سكنيا مليئا بالمدارس والبعثات الدبلوماسية، وبمبانٍ معروفة للجميع بأنها مقر لوفد المفاوض.