رئيس وزراء قطر يتهم اسرائيل بعرقلة جهود انهاء الحرب

مؤكدًا أن القادة
الإسرائيليين لا يأبهون بحياةِ الرهائن المحتجزين لدى الحركة في غزة. وفي كلمة
له خلال الجلسة لطارئة لمجلس الأمن الدولي
قال رئيسُ وزراء قطر إن قادةَ إسرائيل
مصابون بالغرور وسكرة القوة لأنهم ضمَنوا الإفلات من العقاب مشيًرا إلى أنه لا يجب الاستسلام لغطرسة هؤلاء المتطرفين، بل السعي سعيا حثيثا نحو حل الدولتين وأكد أن قطر تؤْمن إيمانا كاملا بأهمية الوساطة ودورِها كبارقة أملٍ لحل النزاع الدامي في فلسطين
، وأن الدوحة قد اختارت السلام منهجا ولن يردعها عنه من وصفهم بدعاة الحرب والدمار موضحًا أن الهجوم الإسرائيلي
استهدف حيا سكنيا مليئا بالمدارس والبعثات الدبلوماسية، وبمبانٍ معروفة للجميع بأنها مقر لوفد حماس
المفاوض.