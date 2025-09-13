ماكرون عن اعلان نيويورك: خطوة في طريق لا رجعة فيه نحو السلام

رحّب ماكرون باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان نيويورك" الذي يهدف إلى إعطاء دفع جديد لحل الدولتين في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، واعتبره خطوة في طريق لا رجعة فيه نحو السلام.