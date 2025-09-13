ماكرون عن اعلان نيويورك: خطوة في طريق لا رجعة فيه نحو السلام

الأخبار
رحّب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان نيويورك" الذي يهدف إلى إعطاء دفع جديد لحل الدولتين في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي، واعتبره خطوة في طريق لا رجعة فيه نحو السلام.

وقال ماكرون عبر منصة "إكس": بقيادة فرنسا والمملكة العربية السعودية، اعتمد 142 بلدًا "إعلان نيويورك" بشأن حل الدولتين.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة النص قبل عشرة أيام من القمة التي سترأسها باريس والرياض يوم 22 أيلول في الأمم المتحدة حيث تعهد إيمانويل ماكرون بالاعتراف بدولة فلسطين.
